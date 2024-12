Otra estrella de Marvel regresará para plantar cara a Robert Downey Junior en ‘Vengadores: Doomsday’

El UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) ha vivido en los últimos años una decadencia narrativa apoteósica desde que los héroes titulares terminasen con la amenaza de Thanos. Ya sea por el desinterés generalizado de un género saturado o por la nula capacidad para adaptar nuevos e interesantes personajes, el devenir de las próximas fases ha tenido que ser reestructurado por Kevin Feige y su equipo, eliminando la figura de Kang el Conquistador y trayendo de vuelta a dos de las piezas clave que lideraron a la franquicia hacia el éxito rotundo de Hollywood. Hablamos de los cineastas Joe y Anthony Russo y por supuesto, del actor Robert Downey Junior. Pero ahora, no contentos con este «remember» inicial, la saga volverá a recuperar a otra estrella de Marvel: el Capitán América.

No, no nos referimos a la aparición de Anthony Mackie como nuevo portador del escudo. Hablamos de la vuelta del auténtico Capitán Steve Rogers, al que pondrá de nuevo voz y rostro Chris Evans. El regreso de este tipo de perfiles tiene todo el sentido del mundo, pues aunque Downey Junior no regresará como Tony Stark, el resto de superhéroes deberá reconocerlo físicamente a pesar de ser una variante villana que pondrá voz y rostro al Dr. Doom. En principio, dicho personaje debutará en el reboot de Los Cuatro fantásticos: First Steps, pues su conversión en antagonista deberá partir de algún punto en común con la familia superheroica de Mr. Fantástico (Pedro Pascal). El hipotético regreso de la que es cronológicamente hablando la primera estrella de Marvel, supone una importantísima noticia para los fans y para la comercialidad del futuro de la IP. Pero por contra, no pilla de sorpresa a todos aquellos que hayan seguido un poco la rumorología en torno a Evans y su reincorporación a la casa de las ideas.

El regreso de una estrella de Marvel

Endgame terminó con un anciano Steve Rogers regresando para ceder el escudo de forma simbólica a Sam Wilson (Mackie). Este se debatió sobre recoger el testigo en la serie Falcon y el Soldado de invierno, y en poco más de un mes, lo tendremos liderando su primera película en solitario con Capitán América: Brave New World. Pero entonces…¿Tendremos a dos Capitanes América?

En realidad, la vuelta de Evans no especifica el regreso del Rogers que conocemos. El líder de los Vengadores podría ser una nueva variante del multiverso o incluso, dar vida a otro héroe o villano al igual que su antiguo compañero. Situación que ya vivió en la pasada Deadpool y Lobezno, donde recuperó brevemente a su personaje de la Antorcha humana.

The Wrap fue el primer medio en hacerse eco de la noticia, el cual por el momento no se ha encontrado con el desmentido ni de la productora ni de la propia estrella de Marvel. Al igual que Evans y Downey Junior, se espera que varios activos del conglomerado de superhéroes se reúnan para la ocasión, como el Doctor Strange, el Spider-Man de Tom Holland y los nuevos miembros de la esperada Cuatro Fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

El UCM recupera a sus activos

Volver al UCM es para Downey Junior una cuestión puramente económica. El intérprete logró el Oscar el Mejor actor de reparto por Oppenheimer, tras más de una década dando vida a Iron Man. Sin embargo, con los hermanos Russo y el propio Evans no ocurre exactamente lo mismo. En el caso de los cineastas, el reencuentro entre el estudio y los hermanos realizadores funciona casi como una dependencia complementaria. Los Russo no han logrado crear productos interesantes fuera del mundo de las viñetas propiedad de Disney, mientras que la marca tampoco ha sabido superar la épica recta final de la llamada Fase 5.

Por su parte, la otrora estrella de Marvel ha encadenado varios fracasos fílmicos desde su despedida en Vengadores: Endgame. Evans sí que ha tenido títulos distintivos como Puñales por la espalda y la miniserie Defender a Jacob, pero también propuestas tan nefastas como Lightyear, El agente invisible, El negocio del dolor, Ghosting o la reciente, Red One. Eso sí, antes de volver al UCM, el actor norteamericano estrenará varias producciones con directores de renombre como Romain Gavras en Sacrifice, Celine Song en Materialist y Ethan Coen en Honey Don’t. Según la exclusiva, Evans recuperará su característico escudo en Vengadores: Doomsday, programada para estrenarse en mayo de 2026.