De héroe a villano: Robert Downey Junior anuncia que será el Doctor Doom y revoluciona la Comic-Con

Hace algunas horas se celebró la esperada Comic-Con de Marvel, comandada por el productor ejecutivo Kevin Feige. Y lo cierto es que hacía mucho, mucho tiempo, que el estudio no preparaba un evento con tantas sorpresas. Tal fue el grado de estupefacción que todo lo relacionado con Los Cuatro Fantásticos quedó en un segundo plano tras confirmarse el regreso de los hermanos Russo como directores y sobre todo, la vuelta del actor de Robert Downey Junior. El Iron-Man del UCM abandona el rol de héroe y ahora, asumirá el papel del villano Doctor Doom en un giro de los acontecimientos que todavía no sabemos ni cuándo, ni cómo sucederá en este entramado del nuevas películas y series.

La reincorporación de los directores que llevaron la saga del Infinito al siguiente nivel supone una noticia fantástica para los fans, pues nadie como ellos ha sabido entender el funcionamiento del complicado universo de historias que la propiedad intelectual de Disney ha ido configurando desde hace más de una década. Joe y Anthony Russo se pondrán pues al frente, tanto de Vengadores: Doomsday como de Vengadores: Secret Wars. La primera de ellas cambia pues, el nombre oficial tras la renuncia de la compañía en continuar con el villano Kang, en cierta parte por los escándalos judiciales de Jonathan Majors. El anterior realizador Destin Cretton abandonó el proyecto en noviembre de 2023 y con la novedad de la dupla de hermanos cineastas regresará del mismo modo Stephen McFeely, su guionista de cabecera. Pero nada de todo esto es comparable a la aparición en la convención de una persona disfrazada del Doctor Doom…quien con una teatralidad digna de este tipo de encuentros con los fans, terminó quitándose la mascara y provocando la revolución entre los asistentes. Robert Downey Junior centrará a partir de ahora su implacable carisma en terminar con los superhéroes del mundo marvelita.

Robert Downey Junior quería volver

A principios del año, Downey Junior expresó su deseo de volver a la saga. Después de, todo hay que decirlo, una campaña de autodesprestigio hacia su carrera superheroica con el objetivo de llevarse el Oscar por su papel en Oppenheimer. Los propios hermanos Russo no estaban demasiado convencidos que que el actor pudiese volver al UCM, pero eso fue antes de que volviesen para agarrar las riendas de la IP que les vio crecer como narradores fílmicos. Contra todo pronóstico, en vez de conocer a una versión alternativa de Tony Stark, veremos al intérprete asumir el rol de uno de los villanos más poderosos e inteligentes del mundo de los cómics.

La noticia en parte, es sorprendente porque parecía que el neoyorquino no volvería jamás al género tras regresar al terreno de un cine que le ha permitido volver a experimentar su capacidad camaleónica como actor, habiendo estrenado este año la serie El simpatizante y estando presente en el elenco de Average Height, Average Bulid de Adam McKay. Así, Junior formará parte del reparto, siendo el malo principal de Avengers: Doomsday. Un filme del que no sabemos nada, más allá de un estreno en mayo del 2026.

¿Veremos antes al actor?

Como viene siendo un hábito en el UCM (aunque es algo que se ha dejado de lado en esta Fase 6), es bastante probable que tengamos una aproximación del nuevo rol de Downey Junior antes de Avengers: Doomsday. De hecho, ese primer acercamiento debería producirse de forma natural en Los cuatro Fantásticos, película que también se anunció que tendría por sobrenombre First Steps («primeros pasos»).

En principio, el gran enemigo del reboot de la familia superheroica será Galactus, al que pondrá voz Ralph Ineson. Sin embargo, el Doctor Doom es con diferencia el enemigo predilecto de Reed Richards y compañía. Por lo tanto, todo podría hacer indicar que una vez superado el poder del devorador de planetas, los protagonistas deberían hacer frente a su némesis narrativa vital. ¿Aparecerá Downey Junior en una futura escena postcréditos de The Fantastic Four: First Steps?

Recuperar a los hermanos Russo y poner el villano en manos de uno de los actores más queridos de la historia del cine de superhéroes es un paso estratégico fantástico para Marvel. La compañía había visto devaluada su marca al centrarse en algunos personajes sin prácticamente relevancia en el mundo de las viñetas. A la Casa de las Ideas le urge recuperar su mejor versión. Sobre todo teniendo en cuenta que el próximo año deberá comenzar a rivalizar contra el nuevo DC Universe de James Gunn y Peter Safran.