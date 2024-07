Kevin Feige no parece preocupado con el reboot de ‘Blade’ y ésta es la razón

No hace mucho, confeccionar cualquier contenido superheroico suponía un triunfo para Marvel. Al menos, en lo estrictamente económico. Lejos de sus personajes principales, la Casa de las Ideas tenía la atención de una audiencia metida en su juego y por defecto, en su universo de películas y series. Sin embargo, el conocido como el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) ha ido de capa caída desde que los Vengadores venciesen a Thanos en Endgame. Algo así como una noria de sentimientos que se debaten entre la expectación de lo que está por llegar y el hartazgo de tener que lidiar con historias secundarias para comprender al 100% el conjunto de la obra. En ese aciago punto es precisamente donde se encuentra el reboot de Blade. El resurgir del cazavampiros más famosos de las viñetas está viviendo una preproducción infernal, desde el abandono de los directores que han pasado por el proyecto hasta la reescritura de un guion que no parece convencer a nadie.

A pesar de ello, el productor ejecutivo Kevin Feige no está preocupado con la película que protagonizará por Mahershala Ali. En cambio, parece dispuesto a cerrar el círculo de su historia cueste lo que cueste. El reboot de Blade se anunció en julio de 2019 y desde entonces, se ha ido creando un aura de cinta maldita a su alrededor, con la cantidad de escritores, directores y miembros del elenco que han ido abandonando el barco. El único que ha permanecido inmóvil liderando la comitiva ha sido su rostro visible. Ganador de dos Premios de la Academia por Moonlight y Green Book, Ali da la sensación de ser una de las pocas garantías que sostienen el relato e integración del rol dentro del mundo marvelita. Ahora, Feige ha querido dejar claro que no está apurado por el desarrollo y que uno de los principales problemas en los retrasos es la búsqueda de la calificación R, la cual cree «inherente» en el personaje de Blade. El mandamás creativo del UCM ha explicado en una reciente entrevista que el mitad vampiro, mitad hombre tomará como ejemplo la transición de Deadpool y Lobezno a Disney para su nueva «etapa adulta».

Un proyecto personal para Kevin Feige

Kevin Feige comenzó a hacerse un nombre en el negocio mientras trabajaba con Wesley Snipes en la versión original de 1998. Por lo que el reboot de Blade es seguramente para el norteamericano, algo bastante más especial que cualquier otra iniciativa narrativa de Marvel. Así, se entiende cómo este líder ejecutivo mantiene una fijación especial por el superhéroe, a través de un compromiso que quizás habría terminado en renuncia si hablásemos de otro personaje. Al ser preguntado por los medios, Feige quiso dejar claro que no haya prisa, ademas de constatar el tono adulto de la propuesta:

«Durante los últimos años, mientras intentábamos hacer esa película, lo más importante para nosotros fue no apresurarnos y asegurarnos de que estábamos haciendo la película de Blade correcta. Porque hubo algunas películas de Blade muy buenas hace años. Todas fueron clasificadas R. Así que creo que eso es inherente, como Deadpool, es inherente al carácter de Blade».

En la entrevista, concedida a BlackTreeTV y después recogida por Shadow and Act de Blavity, Feige expresó que a pesar de los problemas todo el equipo sigue comprometido con el reboot de Blade. «Estamos comprometidos con la película, y estamos tan comprometidos con ella que no la vamos a hacer hasta que esté bien. Ha sido frustrante para nosotros y para algunos fanáticos que haya tomado un tiempo, pero ahora tenemos a un escritor trabajando en ello. He leído la mitad de su nuevo borrador y, hasta ahora, se siente bien», terminaba de esgrimir el creador de las Fases de Marvel.

¿Cuándo veremos el reboot de ‘Blade’?

Todavía no es oficial, pero según los principales informes el reboot de Blade se ambientará en la década de los años 20, donde la actriz Mia Goth dará vida a una villana vampiro llamada Lilith. Entre las idas y venidas, el cineasta Bassam Tariq fue el primero que se desentendió de una cinta de la que más tarde huiría Yann Demange. En el departamento de guionistas han sido varios los nombres que han ido apareciendo en los créditos oficiales, como el creador de True Detective, Nic Pizzolatto, Stavey Osei-Kuffour (Watchmen), Beau DeMayo (X-Men ’97) y Michael Starrbury (Así nos ven). Delroy Lindo y Aaron Pierre, antiguos miembros del elenco, abandonaron igualmente la producción debido a los continuos retrasos.

Blade está programada para llegar a los cines el 7 de noviembre de 2025, pero visto lo lento que avanza su desarrollo, parece complicado que la vayamos a ver antes del 2026.