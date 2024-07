Marvel quiere recuperar a sus dos mejores directores para las nuevas películas de los Vengadores

Con el estreno inminente de Deadpool y Lobezno y el interés de los fans por ver el regreso de los Cuatro Fantásticos a la gran pantalla, podría parecer que Marvel ya está superando su crisis creativa. Sobre todo, porque además su universo de películas ya tocó fondo con el estreno de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels. Dos fracasos de la crítica que para más inri, supusieron la certeza de un desgaste en el interés del público por los superhéroes. Sin embargo, el futuro de la maquinaria del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) necesitará recuperar pronto crear nuevas películas de los Vengadores y al parecer para ello, Kevin Feige y su equipo se plantean traer de nuevo a la dupla de cineastas que más alegrías le ha dado al género.

Y es que aunque las nuevas cintas del estudio puedan rencontrar y reenganchar a la audiencia, la Casa de las Ideas tiene por delante algunos proyectos arriesgados como Capitan América: Brave New World o Agatha, ¿quién si no? e Ironheart, dos series un tanto intrascendentes para los marvelitas. Unos productos peyorativos para la marca con un calendario bastante más próximo que la vuelta de las nuevas películas de los Vengadores, las cuales recibirán el sobrenombre de The Kang Dynasty y Secret Wars. En el universo creado por Feige, se trata de propuestas clave para el desarrollo narrativo de sus personajes y conflictos, enfrentando a los héroes a esos poderosos enemigos finales. El reclamo es grande, pero también ese riesgo crece dadas las altas expectativas de la anterior etapa con Thanos. Por ello y según fuentes de medios norteamericanos, la compañía estaría tanteando de nuevo a los realizadores que consiguieron elevar al siguiente nivel al adaptar la épica de las viñetas en la gran pantalla.

Las mejores películas de los Vengadores

La dupla de directores en cuestión son los hermanos Joe y Anthony Russo. Un dúo que entendió como nadie cómo debía desarrollarse la acción en las historias de Marvel y aparte, conseguir crear momentos dramáticos únicos que todavía permanecen hoy en día en la mente de los espectadores. Los Russo son los responsables de Capitán América: El Soldado de Invierno, Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame. En términos cualitativos, dichas entregas recibieron el beneplácito de la crítica y en lo económico…pues la suma de sus taquillas casi alcanza una recaudación de 7000 millones de dólares. Con dichos antecedentes, no es de extrañar la necesidad por parte de la propiedad intelectual de Disney de repescar a estas dos grandes figuras.

Tampoco es que a la dupla de hermanos les haya ido excesivamente bien lejos de las películas de los Vengadores. Tras la salida por todo lo alto y el colofón final que supuso la derrota de Thanos, los Russo siguieron inmersos en la acción aupando sus nuevos filmes bajo la firma de las principales plataformas del streaming. Primero llegó Cherry, un título dramático de Apple TV + con el protagonismo de Tom Holland. Después, fueron los encargados de liderar el que en 2022 fue el proyecto más caro de la historia de Netflix. Sí, hablamos de El agente invisible. La adaptación de la novela de Mark Greaney iba para saga de películas, porque si no, no tendría sentido que “la gran N roja” se gastase 200 millones de dólares. No contentos con aquel gigantesco presupuesto, también supervisaron la serie más cara de la historia de Prime Video, Citadel. 300 millones en una serie de acción denostada por la crítica que iguala en presupuesto The Electric State, la película de ciencia ficción protagonizada por Millie Bobby Brown que todavía tienen pendiente su estreno en Netflix.

El futuro problemático del UCM

Vistos los antecedentes de ambos, tanto Marvel como los Russo parecen necesitarse, si ambos quieren recuperar el más alto nivel de entretenimiento que su colaboración alcanzó en el pasado. THR fue la primera en hacerse eco de la noticia de unas negociaciones que dotarían de seguridad a un futuro hasta ahora, muy problemático para el UCM. La decisión marcaría un punto y aparte en lo complicada que ha sido la preproducción de The Kang Dynasty y Secret Wars.

Para empezar porque la primera parte muy posiblemente, ya no vaya a recibir ese título, debido entre otras cosas al escándalo y despido de Jonathan Majors por su condena por agresión y acoso. Después, por el abandono en la dirección de Destin Daniel Cretton el año pasado. Secret Wars, todavía no tenía directores y la búsqueda por poner a alguien al frente de la historia ha virado desde Sam Raimi al cineasta de Deadpool y Lobezno, Shawn Levy. Tener a los Russo para ambas historias aportaría por fin una cohesión y dirección perfectas a través de dos figuras que ya filmaron las películas de los Vengadores más celebradas.

Vengadores: The Kang Dynasty está programada para llegar a los cines el próximo 1 de mayo de 2026, mientas que Secret Wars haría lo propio el 7 de mayo de 2027.