Los mejores estrenos que llegan en julio 2024: Deadpool y Lobezno planean salvar la taquilla

El todavía presente mes de junio ha supuesto un rayo esperanzador para la recaudación de la taquilla, ya que mayo estuvo marcado por la tendencia peyorativa de El especialista a la que el desastre económico de Furiosa habría hecho temblar el box office veraniego. Sin embargo, junio ha traído títulos solventes como Bad Boys: Ride or Die y el éxito mundial de Del revés 2. Todavía es pronto para establecer una sentencia anual en lo que a la recaudación se refiere, pero seguramente los estrenos de este julio 2024 sean muy importantes para cerrar el año mejorando las cifras del 2023. Estos son algunos de los filmes más esperados que llegarán a las salas en los próximos días:

‘Gru 4. Mi villano favorito’ (día 3)

Si hay un universo del terreno de la animación que puede lograr replicar un fenómeno como el de Del revés 2, esa es la saga del villano favorito de los más pequeños. Gru 4. Mi villano favorito será con diferencia uno de los estrenos de julio más idóneos para ese cine familiar que tan bien reíste el paso por las salas. Además, la propiedad intelectual de Illumination Studios y Universal aterriza en los cines sin ninguna competencia dentro de su género. En el desarrollo de esta nueva aventura, Gru, Lucy y las pequeñas Margo, Edith y Agnes deben dar la bienvenida a un nuevo miembro del clan: Gru Junior. El pequeño parece tener el objetivo de ser un suplicio para su padre. Paralelamente, el reconvertido antihéroe deberá enfrentarse a una nuevo antagonista, el villano Maxime Le Mal y su novia, Valentina. La familia deberá darse a la fuga para sobrevivir.

‘Fuera de temporada’ (día 5)

Nominada al León de Oro en la pasada edición del Festival de Venecia, Fuera de temporada cosechó grandes críticas por parte de la prensa internacional, quien no dudó en elogiar el trabajo de su cineasta Stephane Brize (Algunas horas de primavera, La ley del mercado). La cinta nos presenta a Mathieu, un actor reconocible que vive en París y a Alice, una profesora de piano que vive al oeste de Francia. Ambos se conocieron hace quince años, pero tras un breve romance terminaron separándose. Un tiempo después y con las heridas ya sanadas, al acudir a un balneario, Mathieu tropieza con Alice inesperadamente.

‘Fly Me to the Moon’ (día 12)

Apple ha puesto toda la carne en el asador con esta comedia protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum. Dirigida por Greg Berlanti, Fly Me to the Moon está ambientada en los años 60, concretamente a finales de una década marcada por la carrera espacial. La NASA va a completar su misión más importante, pero entre medias encargará a una prodigio del marketing Kelly Jones y al director de lanzamiento Cole Davis, que simulen un alunizaje falso para cubrirse las espaldas por si falla el Apolo 11.

‘Bikeriders’ (día 12)

Si hablamos de su reparto, ninguno de los estrenos de este julio 2024 puede si quiera igualar a la concatenación de estrellas que maneja lo nuevo de Jeff Nichols. Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Norman Reedus, Boyd Holbrook y Mike Faist forman parte de la adaptación del libro de fotografía de Danny Lyon que el propio Nichols ha adaptado al terreno del guion. La historia sigue el crecimiento de una banda de moteros en los 60, a través de una década en la que sus integrantes se vuelven cada vez más proclives al crimen. Un peligroso modo de vida que amenaza el motivo por el que fundaron el club originalmente.

‘Twisters’ (día 17)

Llegó sin hacer demasiado ruido, pero Twisters es una de esas producciones que se han convertido en un atractivo por su combinación de efectos digitales y prácticos y en definitiva, por un reparto liderado por Daisy Edgar-Jones y Glenn Powell. Basado en el guion original de Michael Chrichton (Jurassic Park), Mark L. Smith reinicia el clásico de catástrofes de los 90 de la mano del cineasta nominado al Oscar, Lee Isaac Chung (Minari). En su trama, un par de cazadores de tormentas arriesgarán sus vidas en un intento por probar un sistema experimental de alerta meteorológica.

‘In Water’ (día17)

Por fin llega a nuestras salas el último trabajo del reconocido realizador coreano Hong Sang-soo. Un drama en el que un joven actor decide dejar su campo y comenzar el rodaje de un cortometraje. En busca de una idea que le resulte atractiva, un día intercambia unas palabras con una figura a los pies de un acantilado. Gracias a la conversación, por fin tiene una historia que contar como cineasta.

‘Deadpool y Lobezno’ (día 25)

No sólo es la líder de los estrenos de este julio 2024, sino que probablemente sea la película más taquillera del año. Su argumento todavía es un tanto misterioso y sin embargo, el deseo de volver a ver a Hugh Jackman como Lobezno ha roto todas las previsiones en la preventa de entradas. Una trama en la que tanto el mercenario bocazas como Logan, deberán cooperar para vencer a una villana interpretada por Emma Corrin. Se espera que aparezcan buena parte de los personajes y actores que poblaron la época de Marvel en la 20th Century Fox.