Hollywood va a necesitar más sorpresas como ‘Del revés 2’ para evitar una recaudación anual desastrosa

La presencia de Barbie y Oppenheimer en la cartelera veraniega del 2023 fue un oasis en el desierto para la recaudación. Entre ambas, sumaron en torno a los 2.400 millones de dólares en el box office y sin embargo, ese éxito sólo sirvió para maquillar un año nada bueno para la recaudación, con fracasos económicos en títulos como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, The Flash o The Marvels que para más inri, demostraron una saturación de los espectadores respecto al género de los superhéroes. El presente 2024 está siendo todavía peor, con debacles inesperadas de la talla de El especialista o Furiosa. La llegada de Del revés 2 está siendo un éxito, pero la realidad es que Hollywood va a necesitar replicar el triunfo de Pixar en varios de sus próximos estrenos si quiere evitar una taquilla anual completamente desastrosa.

La esperada secuela del estudio del flexo está consiguiendo derribar las ya generosas predicciones que se tenían de su futuro en las salas. Del revés 2 ha logrado alcanzar en menos de dos semanas los 388 millones de dólares de recaudación en Estados Unidos, pudiendo llegar a los 600 millones de continuar esa tendencia ascendente. De la misma forma, será muy complicado determinar si este será un caso aislado o si los próximos largometrajes contribuirán a mejorar el déficit histórico del calendario. En el corto plazo, parece haber un límite de mejora, pues a la futura cartelera de julio y agosto tampoco le quedan tantas propuestas virales. Al año todavía le quedaría una recta final de cuatro meses, pero la temporada estival siempre ha sido históricamente una estación proclive a la asistencia a los cines gracias a sus blockbuster. ¿Conseguirá el presente 2024 no ser todavía peor para los cines que el año pasado?

‘Del revés 2’ no puede ser una excepción

Las probabilidades son muy negativas respecto a la recuperación económica del 2024. Las estimaciones auguran que la taquilla tendrá un 12% menos de recaudación respecto al 2023. 8.000 millones de dólares respecto a los 9.100 millones de la cartelera con los que terminaría el año del «efecto Barbenheimer». Por su parte, las estimaciones de los estudios son todavía peores, marcando un rango esperado que sitúa las cifras en torno a los 7.500 y los 7.900 millones de dólares. Las cosas podrían funcionar de manera diferente, si los efectos de Del revés 2 heredan la tendencia récord económica de la película dirigida protagonizada por Margot Robbie. No obstante, estos ejemplos son una rara avis y casi una quimera predictiva en términos estadísticos.

Como un rayo de leve esperanza, encontramos producciones de la talla de Bad Boys: Ride or Die. La cuarta entrega de la franquicia ha devuelto parte del caché perdido de Will Smith, superando las previsiones de 150 millones de dólares, terminando por recaudar unos 200 millones de dólares. Independientemente de la línea peyorativa, lo cierto es que parte del desazón y perdida del interés por parte de los espectadores debería explicarse en su propio contexto anual. El 2024 tuvo problemas específicos que profundizan en el problema, esgrimiendo la prolongada huelga de guionistas y actores como un pilar estructural en la consecuente pérdida de recaudación. Del revés 2 todavía podrá incrementar su registros, pues hasta la llegada de Deadpool y Lobezno, no tendrá en principio una competencia a la altura.

‘Deadpool y Lobezno’ es otra esperanza

Se sabía en cierta medida que Del revés 2 iba a captar una gran atención por parte de los espectadores, pero ese interés ha resultado ser mucho mayor de lo esperado. En el caso de Deadpool y Lobezno, nada hace presagiar un resultado sorprendente, pues la expectación en torno al regreso de Hugh Jackman al papel de Lobezno es máxima. Sería algo fuera de lo común que la tercera cinta del mercenario bocazas no entrase al menos, en el top 10 de cintas más taquilleras del 2024.

De hecho, el último informe de Deadline asegura que Deadpool y Lobezno tendrían una estreno en Estados Unidos que superaría los 200 millones de dólares en su primer fin de semana, anticipando del mismo modo que semejantes cifras podrían representar un optimismo bastante conservador. De cumplirse los datos, hablaríamos de un proyecto histórico, que superaría la barrera de los 1.000 millones de dólares. Otras producciones que seguramente funcionarán bien en el mercado de la exhibición son Un lugar tranquilo: Día 1, Gru 4. Mi villano favorito, Twisters y Alien: Romulus.

Deadpool y Lobezno llegará a los cines el próximo 25 de julio.