‘Del revés 2’ rompe la taquilla de 2024: las nuevas emociones de Pixar baten todos los récords

El éxito de Del revés 2 no ha sido cosa de un fin de semana. La secuela animada de Pixar ha logrado recaudar 30 millones de dólares en su segundo viernes en la cartelera estadounidense. Una cifra que supondría el segundo fin de semana cosechando alrededor de los 100 millones en el box office. Y eso, es un hito histórico para la asistencia en salas del séptimo arte, pues únicamente otras seis películas han conseguido recaudar tanto en los primeros 14 días.

Para empezar, Del revés 2 ha superado los números de dos fenómenos comerciales recientes como Super Mario Bros: la película y Barbie. Con las previsiones por delante, este sería el segundo mayor fin de semana para un título de animación, después de que el filme dirigido por Kelsey Mann consiguiese en su estreno 154 millones de dólares. Unos resultados que vienen dados por la expectación propia que existía en torno al filme y por la ola de críticas positivas que tiene la cinta, con un 91% de críticas positivas dentro de la web Rotten Tomatoes.

Un momento valle para Pixar

La crítica internacional ha aplaudido una continuación que no era nada sencilla, Sobre todo, teniendo en cuenta que el estudio del flexo no ha obtenido tradicionalmente, grandes reseñas por parte de la prensa internacional alrededor de sus secuelas, aunque sí grandes beneficios económicos. Cars 2, Toy Story 2, Buscando a Dory, Los Increíbles 2 o Monstruos University 2 no alcanzaron el nivel de sus predecesoras. Sin embargo, Del revés 2 ha sido aclamada unánimemente por la crítica cinematográfica, señalando que esta es la mejor propuesta del estudio desde el estreno de Soul en 2020.

La llegada de la propiedad intelectual llega en un momento valle para la productora propiedad de Disney, tras fracasos creativos y de recaudación como Lightyear o Elemental. De hecho, no es la única IP a la que recurrirá el estudio para conseguir recuperar la confianza. En 2026 estrenará Toy Story 5, una historia que a priori, parecía cerrada con su cuarta entrega. A nivel de recaudación internacional, Del revés 2 está superando la marca de los 500 millones de dólares y, probablemente, termine superando los 600 millones este domingo. Ayer, viernes 21, ya superó la marca de 282 millones de dólares fuera de los Estados Unidos que consiguió Dune: Parte dos.

La otra saga que ha conseguido dar un respiro a la recaudación es Bad Boys. La cual estrenó su cuarta película, subtitulada Ride or Die. El regreso de Will Smith al blockbuster se acercará bastante a los 200 millones de dólares que consiguió su predecesora. Dos buenas noticias para el mercado de la exhibición que comienza a sanar tras las debacles económicas de El especialista y Furiosa. Por delante, el verano la cartelera del verano traerá toda una serie de blockbusters para ofrecer esperanza la recaudación mundial, como es el caso de En un lugar tranquilo: Día 1, Gru 4. Mi villano favorito o Alien: Romulus.

¿De qué trata ‘Del revés 2’?

La sinopsis oficial de Del revés 2 es la siguiente: «Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado. Nuevas emociones que harán compañía a las ya conocidas como Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco. Después de años de gestión, no saben muy bien qué pensar cuando aparece Ansiedad». A éste nuevo sentimiento le acompañan otros propios del momento de edad de la joven protagonista y así, la secuela nos presenta del mismo modo a Aburrimiento, Celos y Vergüenza.

Para el casting de voces, en el doblaje español hemos contado con Rigoberta Bandini, Chanel Terrero, Brays Efe y Michelle Jenner. En la versión original, Amy Poehler regresa como Alegría, mientras que las nuevas voces de las emociones corren a cargo de estrellas de la interpretación: Maya Hawke (Stranger Things), Ayo Edebiri (The Bear), Adèle Exarchopoulos (La vida de Adèle) y Paul Walter Hauser (Cobra Kai).

¿Cuándo llegará al streaming?

Del revés 2 se estrenó hace una semana en los cines de todo el mundo y su éxito propicia que vaya a llegar más tarde de lo que la industria nos tiene acostumbrados en la actualidad la industria. Por lo que quizás se superen los dos meses de explotación en las salas. Presumiblemente, la segunda parte podría incluso llegar al mercado del alquiler en varias plataformas, antes de aterrizar gratuitamente en Disney +. Lo más probable es su llegada al streaming en septiembre.