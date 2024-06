Monster High serán las nuevas muñecas en tener una película de acción real

No es de extrañar que con los números de la asistencia a los cines por los suelos, las compañías apuesten por intentar replicar fenómenos taquilleros como Barbie. La película de Margot Robbie terminó decepcionando en la recta final de premios pero en lo económico, no tuvo rival en el 2023. 1.446 millones de dólares para las arcas de Warner Bros. Discovery, con los que el fabricante Mattel ha demostrado que sus licencias valen oro. Una tendencia inusitada por parte del mercado audiovisual, la cual lleva un largo tiempo anunciando proyectos derivados del mundo de los juegos de mesa como el Cluedo o el Monopoly. Del mismo modo, la icónica muñeca del mundo juguetero no será la última en recibir una experiencia fílmica, pues ahora sabemos que las Monster High recibirán también una adaptación en acción real.

En esta ocasión, la major en apostar por la licencia creativa de Mattel ha sido Universal Pictures. Precisamente, la productora que compitió en taquilla contra Barbie con Oppenheimer el pasado verano. El hombre encargado de escribir y producir la cinta será Akiva Goldsman a través de su sello Weed Road. El escritor norteamericano es un hombre con tablas dentro de la industria, demostrando su valía al ganar el Oscar al Mejor guion adaptado por Una mente maravillosa en 2002. Al igual que sucedía con Barbie, las Monster High tuvieron igualmente dos adaptaciones en el terreno de la animación a manos del estudio Nickelodeon. Sin embargo, este live action tendrá una inversión muchísimo más potente por parte de la productora aterrizando en los cines de todo el mundo.

¿Qué son las Monster High?

Las Monster High se crearon en 2010 y son unas muñecas inspiradas en los monstruos más famosos de la literatura o el cine, adaptándolas a los preceptos de moda de la actualidad. Por ejemplo está Frankie Stein (la hija del monstruo de Frankenstein y su novia), Draculaura (hija de Drácula) o Clawdeen Wolf (hija de un hombre lobo y de una madre humana). En un reciente comunicado, Goldsman se mostró encantado con el anuncio y de su inminente colaboración con la marca:

«Me ha fascinado Monster High desde que mis hijas estaban obsesionadas con las muñecas cuando eran niñas. Estoy encantado de unir fuerzas una vez más con Robbie Brenner y nuestros amigos de Mattel para ayudar a dar vida a esta propiedad icónica».

El guionista lleva trabajando en Hollywood desde que en 1994 escribió El cliente, teniendo una carrera especialmente irregular que va desde historias reseñables como Tiempo de matar, la propia Una mente maravillosa o Cinderella Man, con algunos desastres mayúsculos de la talla de Batman y Robin, La quinta ola, La Torre Oscura o Transformers: El último caballero. No obstante, ha corregido esos fracasos con éxitos recientes, destacando Doctor Sueño o su implicación en la franquicia Star Trek.

La importancia temática de las muñecas

Aprovechando el anuncio de la futura película, el presidente de Mattel Films Robbie Brenner, no quiso dejar pasar la ocasión de recordar por qué las Monster High tienen un valor diferencial con la competencia dentro del propio mercado: «Monster High ayuda a los fans a descubrir la gran belleza de ser fiel a uno mismo y celebra las sensibilidades únicas en el centro de quiénes somos como individuos. Estamos orgullosos de asociarnos con Universal Pictures y el brillante Akiva Goldsman para llevar este importante mensaje al público mundial».

En los despachos ejecutivos se encuentran Kevin McKeon y Arturo Thur De Koos por parte de Mattel. En Weed Road estará Greg Lesseans, mientras que finalmente Lexi Barta hará lo propio para Universal.

Todas las producciones de Mattel

Como ya hemos adelantado, la película de acción real de las Monster High tan sólo es un proyecto más de la intratable lista de adaptaciones a la gran pantalla que prepara Mattel. Barney, Hot Wheels, American Girl, Uno, Polly Pocket, Masters del Universo o Matchbox son sólo, algunas de las licencias de juguetes que tendrán en un futuro cercano, sendas películas filmadas por diferentes estudios.

Se desconoce una fecha definitiva para la película de las Monster High, pero será complicado verla antes de 2026. ¿Se convertirán las adaptaciones del mundo de los juguetes en la nueva tipología de moda? La taquilla responderá a una pregunta, a la que le queda poco tiempo de encontrar una respuesta.