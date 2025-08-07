‘The Birthday Party’: así es la película española que junta a Willem Dafoe y Emma Suárez

La nueva edición del Festival Internacional de Cine de Locarno comenzó hace escasas horas, otorgándole otro año más a a la ciudad helvética la condición de capital cinematográfica del audiovisual independiente. El certamen concluirá el próximo 16 de agosto, cerrando la edición número 78 de dicho encuentro del enclave del séptimo arte europeo e incluyendo, grandes filmes independientes como Drácula del realizador rumano Radu Jude o la serie Silencio, escrita y dirigida por Eduardo Casanova. Sin embargo, entre todas estas obras existe una que ha llamado la atención por su eclecticismo interfronterizo en el reparto. Hablamos de la española The Birthday Party, coprotagonizada por Willem Dafoe y Emma Suárez.

La cinta está dirigida por Miguel Ángel Jiménez, cineasta madrileño que debutó en 2009 con la extraña Ori y que desde entonces ha ido cultivando toda una filmografía de pequeñas producciones que desembocó en 2019 en la que es hasta el momento, su obra más conocida: Una ventana al mar. Filme en el que ya colaboró con la tres veces ganadora del premio Goya. No obstante, todos los ojos de los espectadores de Locarno estarán puestos hoy en el drama que reúne la atípica asociación entre un actor del reconocimiento mundial de Willem Dafoe y la presencia de Emma Suárez, una de las mejores actrices del cine patrio moderno.

Pero el maridaje de su casting no termina ni mucho menos aquí. El casting cuenta con el ex Peaky Blinder, Joe Cole y con la danesa Victoria Carmen Sonne, conocida por protagonizar el año pasado La chica de la aguja. El mix del elenco secundario se completa con dos actores griegos como Christos Stergioglou (Canino) y Antonis Tsiotsiopoulos (Digger) junto a los españoles, Carlos Cuevas (Merlí) y Francesc Garrido (Los sin nombre).

¿De qué trata ‘The Birthday Party’?

Adaptando la novela homónima de Panos Karnezis junto a los guionistas Giorgos Karnavas y Nikos Panayotopoulos, Ángel Jiménez nos presenta un drama ambientado en la Grecia de los 70 que nos pone en la piel de Marcos Timoleon (Dafoe), un magnate que desea organizar una increíble fiesta para el cumpleaños de su hija Sofía. Pero la celebración esconde en realidad una decisión que pondría cambiar la vida de Sofía y en el encuentro esta dejará en evidencia la autoridad controladora del acaudalado millonario. La tensión irá aumentando hasta exponer las profundas grietas de una familia desestructurada.

Guess who just got to town. Willem Dafoe is at #Locarno78 for the world premiere of his new film: “The Birthday Party”, directed by Miguel Ángel Jiménez. pic.twitter.com/c3nbVJOwpL — Locarno Film Festival (@FilmFestLocarno) August 7, 2025

A pesar de contar con una mayoría de la inversión española, The Birthday Party funciona como una coproducción entre España, Grecia, Países Bajos y Reino Unido y ha sido rodada principalmente en la isla griega de Corfú.

Willem Dafoe y Emma Suárez

Willem Dafoe y Emma Suárez son marido y mujer en la ficción. Un retrato que el cuatro veces nominado al Oscar no tenía muy claro de asumir, dada la distancia sideral entre el personaje y su vida. «Fue un desafío realmente atractivo para mí (…) Poder retratar a Marcos Timoleon de la novela de Karnezis, con todo su encanto y crueldad, sentirlo en sus silencios y dudas, verlo entretener a su audiencia mientras gobierna sobre ellos y usa su amor para justificar su insaciable sed de poder», le contaba el actor a Variety.

Por su parte, Suárez afirmó que la película hablaba del «poder, corrupción, el yo, la familia y también de la vulnerabilidad». En los próximos días recibiremos las primeras impresiones de la crítica que ya ha podido disfrutarla en Locarno. Hasta entonces deberemos esperar a que el título encuentre una distribuidora y por consiguiente, una fecha de estreno en nuestro país.