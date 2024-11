Eduardo Casanova confiesa qué piensa de la ausencia de Ana Polvorosa en el reencuentro de ‘Aída’

El 8 de julio de 2014 sucedió algo que marcó un antes y un después en la historia de la televisión: la serie Aída terminó para siempre. Los actores que participaron en este proyecto se convirtieron en estrellas, cada uno ha elegido un camino y ahora están a punto de juntarse en una película dirigida por Paco León, quien también participó en esta ficción. El largometraje se llama Aída y vuelta, pero no contará con todo el elenco. Ana Polvorosa ha reconocido que no puede formar parte de esta aventura y su amigo Eduardo Casanova ha confesado si está de acuerdo con esta decisión.

Eduardo Casanova ha estado en la entrega de premios de la revista GQ, una gala titulada Men of de year. El artista lleva muchos años trabajando detrás de las cámaras, pero no ha desaparecido de la crónica social, por eso su opinión sobre Ana Polvorosa es tan interesante. No hay que perder de vista que disfrutan de una gran relación, por eso Eduardo ha sido claro cuando le han preguntado por la polémica.

Reencuentro de ‘Aída’. (Foto: Instagram)

«Bueno, yo lo entiendo. Es que la serie Aída es icónica, todos los personajes son icónicos y el público los quiere tanto que… La verdad es que Ana (Polvorosa) es mi hermana, mi amiga y yo la respeto profundamente y también pido que todo el mundo respete y entienda los procesos de cada no. A mí Ana me adora, lo digo con la boca muy grande», ha comentado delante de los micrófonos de Gtres.

Ana Polvorosa dio vida a Lorena, la hija de Aída, la protagonista de la trama. Ocupó un papel importante que le dejó una huella muy profunda, pero cree que no es el momento de retomarlo. Además, ahora tiene otros proyectos y le resulta bastante complicado comprometerse con sus antiguos compañeros. Eso sí, con todos disfruta de una bonita amistad.

Eduardo Casanova se sincera

A pesar de las especulaciones, Eduardo Casanova no tiene ningún conflicto con Ana. Al contrario, entiende perfectamente que le resulte imposible unirse a Aída y vuelta. De hecho ha dado el mismo argumento que ha utilizado ella cuando le han preguntado por este asunto.

Eduardo Casanova en un evento. (Foto: Gtres)

«También somos mucha gente, ponte tú a cuadrar fechas. Yo no soy el director, pero… Se hará todo lo posible para que este la mayor parte del elenco. Empezamos rodar en febrero», ha declarado en el evento citado en líneas anteriores.

Paco León está haciendo todo lo posible para contar con la mayoría de artistas que dieron vida a Aída. Carmen Machi, Melani Olivares y muchos otros han confirmado su asistencia, pero todavía hay muchos datos que se desconocen.

¿Cómo afronta la Navidad?

Dejando a un lado la expectación que hay con la próxima película de Paco León, Eduardo Casanova ha hablado de otros temas importantes. Por ejemplo, ha lanzado un mensaje a favor de la salud mental. Ha reconocido que en ocasiones ha hecho un esfuerzo para mostrar su mejor cara. No obstante, ha aclarado que en estos momentos atraviesa una buena etapa. Eso sí, sigue sin tener ganas de la Navidad.

Eduardo Casanova en un evento. (Foto: Gtres)

«Todos y todas nos encargamos de hacer un mundo oscuro o más claro y hay que sacar el lado luminoso de la vida (…) La terapia es un lujo, debería ser obligatoria, pero para que sea obligatoria tendría que ser más fácil», ha comentado con total naturalidad.

Más adelante ha explicado que no se siente especialmente cómo con las fiestas de diciembre. «Yo sé que tengo toda la pinta de fiestero, pero no soy nada fiestero, la verdad. Soy casero, muy casero, como la cuajada. No bebo mucho, soy muy casero y cero navideño. Yo sé que a la gente que le encanta la Navidad le duele esto, pero yo soy más de Halloween».