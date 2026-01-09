Ya en cartelera: ‘Nouvelle Vague’, el homenaje al cine francés de Richard Linklater y otros 3 estrenos imprescindibles

Como cada viernes, el patio de butacas se prepara para recibir las principales novedades cinematográficas del fin de semana. Una ventana de exhibición algo corta que reserva los grandes «peces gordos» de la taquilla para el ecuador y el final del mes de enero. Ahí están, candidatas al Oscar como Hamnet o Marty Supreme. Hoy, el principal reclamo llega de la mano del cineasta Richard Linklater y Nouvelle Vague, un particular homenaje cinéfilo al movimiento homónimo francés. Pero Linklater no llega solo entre las opciones de los espectadores. Sin más dilación, estos son los estrenos de la cartelera más relevantes que ya están disponibles en la oferta audiovisual de las salas:

‘Nouvelle Vague’ y otros 3 estrenos imperdibles

‘Nouvelle Vague’

Enamoró a la crítica internacional en su presentación en el Festival de Cine de Cannes. Linklater, quien ya estrenó a finales de año la apreciada Blue Moon, vuelve ahora a la gran pantalla a través de un relato metacinematográfico distribuido en España por Elastica Films. Nominada a mejor película (comedia o musical) en los próximos Globos de Oro, Nouvelle Vague toma el nombre del movimiento homónimo vanguardista de los 60, centrándose en la historia detrás de la producción de Al final de la escapada, la innovadora e icónica obra que Jean-Luc Godard rodó en 1959. En el reparto principal encontramos a Guillaume Marbeck, Zoey Deutch y Aubry Dullin.

‘Rental Family’

Tres años después de su Oscar por La ballena (Darren Aronofsky, 2022), Brendan Fraser regresa a un papel protagonista de la mano de Hikari, la cineasta japonesa que en 2019 estrenó la estimulante 37 Seconds. En esta comedia dramática se explora el fenómeno de las «familias de alquiler» en Japón. Aquí el protagonista es un actor estadounidense en horas bajas que termina trabajando para una agencia nipona, interpretando a familiares y amigos ficticios para paliar la soledad de los clientes de la empresa. Sin embargo, conforme va involucrándose con dichas personas, este norteamericano irá desdibujando inconscientemente, las líneas que se interponen entre la actuación y la realidad.

‘Song Sung Blue: Canción para dos’

No todo va a ser la autoría de Nouvelle Vague. Los amantes del cine espectáculo tienen su espacio musical ideal en el nuevo trabajo de Craig Brewer. Basado en hechos reales, la trama nos pone en la piel de dos músicos de poca fortuna que se lanzan con ilusión a formar una banda tributo a Neil Diamond. Está protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson.

‘La cronología del agua’

Partiendo de las memorias de Lidia Yuknavitch, Kristen Stewart hace su debut en la dirección con una ópera prima que llegó a estar nominada a la mejor película en el Un Certain Regard del pasado Festival de Cannes. El punto de partida se centra en cómo tras un pasado marcado por adicciones y abusos, la escritora Yuknavitch logró ser una célebre escritora, maestra y madre. El elenco está comandado por Imogen Poots, Thora Birch, James Belushi, Tom Sturridge y Earl Cave, entre otros.