Indultado por la taquilla: Will Smith ya tiene nuevo proyecto después del éxito de ‘Bad Boys 4’

Admitámoslo, a Hollywood le gusta tanto ver caer a un ídolo como presenciar su arco de redención. Desde el propio nacimiento del cine, el resurgir de ciertos actores ha sido un tema recurrente y adorado por la Academia. Mickey Rourke, Michael Keaton o Brendan Fraser representan algunos de los casos más recientes de ese resurgir de las cenizas tan inesperado. Habitualmente, el ostracismo viene derivado con el tiempo de una perdida de popularidad natural, pero si algo nos ha demostrado el caso de Will Smith es que en la industria audiovisual un buen negocio es más efectivo que nunca mejor dicho, «una buena hostia a tiempo». Por eso y aunque su caso fuera el más polémico con diferencia, los grandes resultados de la taquilla han terminado por indultarle ganándose el único perdón que debería importarle a una estrella de su talla: el del público. De esta forma, ya se ha anunciado una nueva colaboración entre Smith y Sony Pictures en la que el ganador del Oscar será el protagonista.

El filme estará basado en el libro ‘Influx’, la novela más vendida de New York Times. Pero en cambio, la adaptación llevará por nombre Resistor. Todavía es pronto para saber con precisión cuánta influencia del material terminará impregnándose en la película, pero sabiendo de qué trata la novela escrita por Daniel Suárez podemos conocer algunos de sus principales detalles.

¿De qué va ‘Resistor’?

Publicada en 2014, ‘Influx’ nos presenta un futuro distópico en el que el gobierno oculta y controla cualquier avance tecnológico, reteniéndolo para unos pocos elegidos. En concreto, el protagonismo recae sobre un físico que descubre un dispositivo que puede alterar la gravedad. Pero cuando este se niega a colaborar con la organización gubernamental en su invento, inmediatamente es condenado a una prisión infernal de alta tecnología ocupada por otros inventores y rebeldes del sistema.

Por el momento, se espera que Will Smith ocupe el papel de dicho científico mientras la producción busca a un director para liderar la cinta. Eso sí, la novela ya se ha comenzado a trasladar al guion a través de dos borradores escritos por los guionistas Zak Olkewicz (Bullet Train) y Eric Singer (Top Gun: Maverick). Además de asumir el rol principal, Smith produce junto a su sello Westbrook y con otros tantos productores ejecutivos como Jon Mone, Todd Black, Jason Blumenthal y Heather Washington. No es la primera vez en la que el actor de Independence Day colabora con Black. El productor ha estado presente en Hacia la libertad y algunos fenómenos de la taquilla de la estrella, como Camino a la felicidad y Siete almas.

Will Smith y la ciencia ficción

Con una carrera predominantemente comercial, Will Smith ha destacado sobre todo en el drama y en películas de acción. Sin embargo fuera de esos papeles destinados a ser «carne de nominación al Oscar», fue en la ciencia ficción donde el de Filadelfia encontró tanto la aprobación comercial en los inicios de su carrera como algunos de éxitos mundiales por los que es todavía a día de hoy, más reconocido. Hablamos de franquicias de la talla de Men in Black, pero también de propuestas llamativas a la altura de la propia Independence Day, Yo, robot y Soy leyenda.

Desgraciadamente para él, el género le guarda un par de sonoros fracasos como After Earth o Géminis, su última incursión en la ciencia ficción que no salió precisamente bien.

Los buenos resultados de ‘Bad Boys 4’

Tras su bofetada a Chris Rock en los Oscar de 2023, parecía que el público tardaría bastante en perdonar a Will Smith. Pero por polémica y escandalosa que resultase la acción, lo cierto es que la primera prueba de fuego mediática en la exhibición ha supuesto una golpe de autoridad para la credibilidad del actor. Por el momento, Bad Boys: Ride or Die ya ha recaudado 150 millones de dólares en Estados Unidos y 360 millones globales. Aunque la noticia más positiva es que todo apunta a que superará a su antecesora, Bad Boys for Life, convirtiéndose de facto en la historia más taquillera de la propiedad intelectual.

Por delante a Smith todavía le quedan algunos problemas que solventar. Tiene prohibido pisar una gala de los Oscar en 10 años y tendrá que asumir algún que otro papel dramático para que los académicos vuelvan a tenerle cierto respeto profesional. En lo referente a su futuro laboral, con los buenos resultados de la cuarta aventura de Mike Lowrey y Marcus Burnett, al intérprete no le van a faltar proyectos. De momento, tiene pendiente el desarrollo de Soy leyenda 2, donde compartirá pantalla con Michael B. Jordan.