‘Bad Boys: Ride or Die’ da un respiro a la taquilla internacional gracias a un gran estreno

Después de encadenar varias semanas desastrosas para la recaudación global de los cines, el estreno de Bad Boys: Ride or Die ha supuesto un alivio para el mercado de la exhibición. La cuarta entrega de la franquicia de Sony Pictures ha conseguido recaudar 56 millones de dólares en la taquilla mundial, lo que aunque no supone ningún récord para la propiedad intelectual, sí que representa un salvavidas momentáneo a los desastrosos números que estaban aunando últimamente las grandes superproducciones.

El especialista o Furiosa habían marcado un mayo muy gris para la cartelera internacional. Un escenario preocupante para los blockbuster que tradicionalmente habían funcionado siempre bien en términos de explotación comercial, pero que auguraba un más que probable cambio en la inversión futura y en el desarrollo de proyectos. Pues muy probablemente, cada vez será menos habitual ver películas que ronden presupuestos que oscilen entre los 150 y 200 millones de dólares de inversión. Sin embargo y, a pesar del pequeño triunfo de estos «dos policías rebeldes», mucho debe virar la tendencia para salvar definitivamente la recaudación veraniega.

El regreso de Will Smith

El primer gran estreno de Will Smith tras la bofetada en los Oscar en 2022, representa un triunfo en el reclamo de las estrellas como imán de los espectadores. Algo que ni Ryan Gosling, ni Anya Taylor-Joy habían conseguido anteriormente. Ante el creciente pánico de la industria, una apertura de menos de 40 millones de dólares para Bad Boys: Ride or Die podría haber elevado la fatalidad y la desesperación a niveles alarmantes. En cambio, superó las predicciones (algo muy extraño) que la situaban cerca de los 50 millones en la mejor de las previsiones. Aun con todo, el bruto general del fin de semana asciende a los 104 millones de dólares, siendo el peor registro para el fin de semana de junio desde el 2001.

En términos individuales, el gran beneficiado es Will Smith. Desde los grandes estudios existía la gran duda de si el público perdonaría su agresión en directo al humorista Chris Rock y de hecho, en su momento se le cancelaron varios proyectos. Sony en cambio, no perdió la fe en su atractivo para el público y siguió apostando por el ganador del Oscar para seguir capitaneando la lucha de Mike Lowery y Marcus Burnett contra el narcotráfico. Desde luego, el desempeño de Smith como estrella de cine probablemente lo haga resurgir de sus cenizas, volviendo a contar con el beneplácito de las grandes major.

Bad Boys es una franquicia rentable

Tampoco debería sorprender demasiado el desempeño en la taquilla de Bad Boys: Ride or Die, La saga siempre ha funcionado bien en términos económicos y su regreso en 2020 con Bad Boys for Life supuso la obtención de 426 millones de dólares para las arcas de la propiedad intelectual. Una franquicia en la que Sony al principio no creía, pues cuando se estrenó la primera entrega en los 90, ya que la productora no confiaba demasiado en la comercialidad en el extranjero de una cinta protagonizada por dos actores negros.

Con 19 millones de presupuesto, la primera Bad Boys (titulada en España como Dos policías rebeldes) consiguió 140 millones de dólares en la taquilla internacional, mientras que la segunda superó las expectativas con 273 millones. Unas cifras que posiblemente hagan que con esta cuarta historia, la IP de Sony Pictures alcance la barrera de los 1.000 millones de dólares.

La esperanza futura de la taquilla

La esperanza de salvar los ingresos en las salas este verano, pasa por una recepción taquillera de los futuros estrenos similar a lo conseguido por Bad Boys. Las grandes esperanzas parecen puestas en los grandes títulos venideros del calendario. Poniendo especial atención a propuestas de franquicias como Del revés 2 o En un lugar tranquilo: día 1. Sobre todo, teniendo en cuenta cómo producciones de la talla de Furiosa han caído en su tercer fin de semana un 61%, cayendo al sexto puesto de películas más taquilleras en Estados Unidos.

Los ingresos brutos cayeron un 38% el pasado fin de semana y con lo que va de año, ha bajado un 26% respecto al año anterior. Entre las ficciones que más gente han atraído este fin de semana en el continente americano se encuentran Garfield: La película, Amigos imaginarios, Los vigilantes y El Reino del Planeta de los Simios.

Habrá que esperar, al menos un par de semanas, para saber si Bad Boys: Ride or Die confirma su buen nivel posicionándose como un fenómeno de éxito taquillero.