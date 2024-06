Saga Bad Boys: ¿Están disponibles las películas de la franquicia en el streaming?

Parece mentira que una saga taquillera como Bad Boys (más conocida en España como Dos policías rebeldes) haya tardado tonto en alcanzar una cuarta entrega. Pero lo cierto es que a pesar de su tono ligero, su importancia en la industria de Hollywood es más relevante de lo que en la actualidad nos pudiese parecer. Nacida en el ecuador de los 90, los estudios todavía no se habían abierto a la posibilidad de producir una cinta protagonizada por dos actores negros. Y es que pesar de la increíble fama incipiente de Will Smith y el reconocimiento en Estados Unidos de Martin Lawrence, Sony Pictures creía que la pareja de intérpretes no funcionaría bien en el extranjero simplemente, por su color de piel. Casi 30 años después, hablamos de una saga que ya ha recaudado más 840 millones en todo el mundo.

Este fin de semana, se estrena Bad Boys: Ride or Die resultando irónico, no sólo que 17 años tras la primera secuela llegase una tercera parte, sino que la superproducción sea del mismo modo un proyecto que pueda resucitar comercialmente la carrera de Will Smith. Tras su bofetón a Chris Rock, la carrera del ganador del Oscar al Mejor actor se frenó en seco (como era de esperar), cayéndose la mayoría de sus futuros proyectos. Sin embargo, el sello nipón no perdió su confianza en la estrella en horas bajas y apoyada en la gran taquilla de Bad Boys for Life, ahora presenta una nueva continuación en un momento endeble para la exhibición en los cines. No obstante, podría suponer el pistoletazo de salida a la recuperación y prestigio de una figura como la de Smith, quien tradicionalmente siempre ha sido un imán para atraer espectadores a las salas. Pero, aprovechando esta reciente historia…¿En qué plataformas del streaming podemos revivir las aventuras de Mike Lowrey y Marcus Burnett?

‘Dos policías rebeldes’ (1995)

Fue recibida con cierto escepticismo por parte de la prensa especializada, pero la realidad es que la película original de estos Bad Boys es un clásico del cine de acción de los 90. Entre otras cosas, porque tras las cámaras estaba Michael Bay. El conocido referente del género debutaba en el terreno de la ficción después de años dedicado al mundo del videoclip, con el handicap de la nula confianza de la major en el filme. Por suerte y partiendo de una cuota presupuestaria de 9 millones de dólares, la historia fue un éxito comercial que despegó su carrera.

La sinopsis nos pone en la piel de un complicado caso de narcotráfico en el que un alijo de heroína de 100 millones de dólares ha sido robado del mismísimo depósito del departamento de policía de Miami. La misión de recuperarlos es cosa de los agentes Mike Lowery (Smith) y Marcus Burnett (Lawrence), una pareja muy conocida por los métodos poco ortodoxos que utilizan en sus investigaciones. La única pista que tienen por el momento es la de una joven testigo e informante de la policía, a la que tendrán que proteger mientras les ayuda a identificar a los culpables.

Disponible en: Netflix.

‘Dos policías rebeldes 2’ (2003)

Tras el flagrante éxito, Sony tira la casa por la ventana e inyecta a la producción 130 millones de presupuesto. Situación que ayuda a que Bay, de nuevo en la dirección, pueda generar todavía una película mas grande. Más peleas, más tiroteos y sobre todo, más explosiones. Un deleite para los fans de la acción de un cineasta que con Armageddon y Pearl Harbour venía de volver a romper la taquilla mundial.

Para la continuación, tenemos a los dos amigos y compañeros con un nuevo caso entre manos dentro de narcóticos. En este caso deberán enfrentarse a un astuto traficante interpretado por el español Jordi Molla, quien ha iniciado una sangrienta guerra contra las autoridades. Mientras tanto, Mike comienza a enamorarse de la hermana de Marcus, lo que termina debilitando la relación de confianza entre ambos.

Disponible en: Netflix.

‘Bad Boys for life’ (2020)

Más de 15 años después y con un cambio evidente en la dirección, los únicos intérpretes que se mantuvieron en la cinta fueron Smith, Lawrence y Joe Pantoliano, con la notable incorporación de Vanessa Hudgens al elenco. También hubo un importante cambio en la dirección, asumiendo la responsabilidad en este caso la dupla formada por Bilall Fallah y Adil El Arbi. Antes, estos fueron los responsables de rodar capítulos para series como Snowball o Ms. Marvel o la cancelada película de Batgirl que jamás verá la luz del día.

En Bad Boys for life, Mike y Marcus vuelven a patrullar juntos para intentar derrotar al capo de la droga Armando Armas, líder de un cartel de drogas mexicano.

Disponible en: Netflix.