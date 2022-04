Michael Bay, el director de cine de acción por excelencia, acaba de estrenar Ambulance. Plan de huida y en plena promoción ha querido hablar de la franquicia Bad Boys (en España Dos policías rebeldes). Hace algunas semanas nos enterábamos de que una de las consecuencias de la bofetada de Will Smith a Chris Rock era que Sony Pictures había cancelado la continuación de la franquicia policiaca de Smith y Martin Lawrence, sin embargo y como Bay explicaba a Entertainment Weekly, que la productora nipona jamás creyó demasiado en la saga.

“Sony no creía en la película, porque dos actores negros no venden en el extranjero. No tenían fe en eso” confesaba el cineasta a EW. El director de títulos como La roca o Armageddon contaba cómo veía que producciones del mismo género recibían un respaldo económico mucho más fuerte que su película: “Estaba viendo Mentiras arriesgadas de James Cameron y pensé, Dios mío, este tipo tiene mucho dinero. Sólo tengo 9 millones. Y me callaron, literalmente. Cortaron la energía, así de groseros fueron con esta película”. No obstante, Bay señaló que gracias a su experiencia pudo lidiar con el inconveniente económico. “Afortunadamente, tenía 500 días de experiencia en el set de filmación haciendo vídeos comerciales, trabajando con alguno de los atletas más famosos del mundo, y ahí es donde realmente sabes cómo lidiar con los imbéciles”, argumentaba.

A pesar del poco apoyo del estudio, Dos policías rebeldes se estrenó en 1995 y recaudó 141 millones de dólares en todo el mundo. Después generó dos secuelas, una segunda parte que alcanzó los 273 millones y la última Bads Boys for life, estrenada en 2020, pasó la barrera de los 400 millones. Es por eso que Michael Bay que la película original “cambió el juego de los actores negros”, además de disparar la carrera cinematográfica de Will Smith, ya que esta cinta de acción llegó antes que el superéxito Independence day.

Los inicios de Will Smith en la gran pantalla fueron mucho más complicados de lo que la gente piensa, pues Independence day estuvo a punto de no estar protagonizada por el actual ganador del Oscar a Mejor Actor. El director Roland Emmerich explicaba que el estudio no quería a Smith porque pensaban que no iba a funcionar en los mercados internacionales. Finalmente, Emmerich dio la cara por el actor, amenazando a 20th Century Fox con mudar su producto a la Universal si el actor no terminaba protagonizando su película.