La serie turca que acaba de llegar a la televisión y que está causando furor entre los fans de ‘Juego de Tronos’

Si te gustan las ficciones del tipo de Vikingos o Juegos de tronos, no te pues perder Imperio (Kuruluş Osman), una cuidada serie turca que se estrenó el 6 de julio en La Sexta. Esta serie se estrenó en Turquía en 2019, donde ha tenido bastante éxito y es una ficción histórica ambientada en el siglo XIII que se centra en la vida del valiente Osman I, el cual fue el fundador del Imperio Otomano. Osman salva la vida del gobernador bizantino Yorgopolos durante una emboscada y, aunque todo el mundo le admira, su tío Dundar Bey y su hermano Gurduluz comenzarán a verle como una amenaza para la tribu Kayi. Imperio es una serie creada por Mehmet Bozdağ, el cual ejerce también guionista y productor ejecutivo y dirigida por Metin Günay. Una increíble ficción que combina acción y drama y que es perfecta para los que disfrutan con este tipo de ficciones históricas y quieren disfrutar de una serie de calidad.

Esta serie ha llegado a España gracias a La Sexta y consta de seis temporadas y nada más y nada menos que 194 episodios que tienen una duración 120 y 140 minutos aproximadamente. En esta cadena de televisión se puede ver esta serie sobre la fundación del Imperio Otomano desde el 6 de julio, los miércoles a las 22.45 horas, pero si todavía no la has podido ver en directo, también está disponible en Atresplayer donde se puede ver el episodios de la semana y el preestreno del siguiente. Por lo tanto, en poco tiempo te podrás ver los episodios anteriores de la serie turca Imperio.

La serie Imperio es una gran producción que cuenta con 30 premios internacionales y se ha convertido en todo un éxito en más de 60 países. Su estreno en 2019 se convirtió en el mejor de una serie en la televisión de Turquía ya que fue visto por 16 millones de espectadores.

¿Qué ocurre en la serie turca Imperio?

Esta serie es la secuela de Diriliş Ertuğrul, en la que se cuenta la historia de Ertugrul Ghazi, el padre de Osman y la de los Kayis que son los nómadas turcos que escaparon de su tierra natal debido a las invasiones mongolas. Imperio, sin embargo, cuenta la vida de Osman I, el cual fue el fundador del Imperio otomano, y logró acabar con el sultanato de Rum.

Además, Imperio cuenta la historia de Ertuğrul, el líder del clan Kayi que al retirarse por una grave enfermedad y de su hermano, Dündar Bey, que es el que tiene que tomar las riendas de la tribu, aunque su carácter es totalmente diferente. Aunque se convierte en el líder del clan, su futuro estará en manos del joven y temerario Osman, sobrino del nuevo líder e hijo del primer Bey. El problema es que sus enemigos no están de acuerdo y comenzarán una intriga que terminará en una nueva guerra. Osman tendrá que enfrentarse a sus enemigos y superar numerosos obstáculos y problemas con la ayuda de sus leales compañeros y familiares.

El reparto de esta serie turca

El protagonista de esta nueva ficción es el actor y modelo Burak Özçivit, que es uno de los más conocidos de Turquía. Este actor saltó a la fama con su papel en la serie Eksi 18 en 2006, en Zoraki Koc en 2007, Baba Ocağı en 2008 y participó en Küçük Sirlar, la versión turca de Gossip Girl. Además la serie está protagonizada por la joven actriz Özge Törer, que interpreta a Bala Hatun, la mujer que rescata a Osman de la muerte. También tienen un papel de peso en esta serie histórica los actores Alma Terzic como Sofía y el actor Abdul Susler como Kalanoz.

El reparto de esta serie como en muchas de las ficciones históricas es enorme y solo vamos a citar a los actores que tienen un papel más decisivo en la acción de esta ficción. Por ejemplo, el actor Seda Yıldız interpreta el papel de Edebali, el jeque sufí guía de Ertuğrul y ahora de Osman, el actor Ragıp Savaş el de Dündar Bey, el hermano pequeño de Ertuğrul, tío de Osman y el actor Emre Basalak el de Gündüz Bey hijo mayor de Ertuğrul y hermano de Osman, entre otros.

Imperio es una buena serie para los que disfrutan con las batallas, los enfrentamientos y los dramas históricos. Si te gusta la serie Imperio seguro que te encantarán otras de temática parecida Resurrección: Ertugrul, su secuela que se puede ver en Netflix y en RTVE Play, El gran Imperio Otomano (Netflix, Prime Video), Barbaros: Sword of the Mediterranean (Netflix) o Mehmed: El Conquistador (Prime Video).