Vuelve Juego de Tronos y ya tiene fecha de estreno: todo lo que sabemos

HBO no se ha caracterizado precisamente por exprimir sus grandes series. La cadena siempre ha preferido cerrar sus historias en el más alto nivel, sin depender de spin-offs sobre personajes secundarios, alargando más de la cuenta sus contenidos. Ahí encontramos ejemplos como Los Soprano, The Wire o la reciente, Successión. No obstante y como toda regla, incluso la plataforma propiedad de Warner Bros. Discovery tiene sus excepciones y esta, no es otra que una de las creaciones literarias más exitosas de la televisión moderna. Por ello, la noticia de que vuelve Juego de Tronos no sorprende a nadie. Sobre todo, teniendo en cuenta la acogida que han obtenido las dos primeras temporadas de La casa del dragón, la precuela que se ambienta prácticamente, 200 años antes de los acontecimientos relacionados con Jon Nieve, Daenarys Targaryen, Cersei Lannister y compañía.

La incapacidad para continuar una ficción que terminó antes de tiempo es un problema para cualquier saga. Dicho lo cual y como toda franquicia que se precie, el impedimento para seguir de manera lineal la narración invita a que la historia se remonte, varios años atrás de todo lo que conocimos en el planteamiento original. El primero en explotar esto fue George Lucas con la trilogía de precuelas de Star Wars y hoy, la pequeña pantalla goza de ejemplos de la talla de la propia La casa del dragón o de Dune: La profecía. Ahora, vuelve otra acometida en torno al pasado de Juego de Tronos, pero en esta ocasión se trata de una trama mucho más íntima que los acontecimientos, guerras y conflictos a los que nos tiene acostumbrados el mundo medieval creado por George R.R. Martin. La serie en cuestión es El caballero de los Siete Reinos y por el momento, no es mucho lo que sabemos de ella más allá de la sinopsis oficial y del breve teaser que Max compartió hace algunas semanas

‘El caballero de los Siete Reinos’: sinopsis

La sinopsis oficial de El caballero de los Siete Reinos es la siguiente: «Un siglo antes de los acontecimiento de Juego de Tronos, dos heroes improbables vagaban por Poniente. El primero, un joven e ingenuo, pero valiente caballero llamado Ser Duncan el Alto. El segundo, el pequeño escudero conocido como Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y diversas hazañas aguardan a estos improbables amigos».

En el reparto, los dos protagonistas son interpretados por Peter Claffey, un ex jugador de rugby que todavía no tiene una amplia experiencia como actor y por Dexter Sol Ansell, quien posee créditos en Los Juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes y en Here (Aquí), la última película que Robert Zemeckis dirigió el año pasado. El caballero de los Siete Reinos tendrá toda una retahíla de personajes conocidos en la historia de Juego de Tronos. Bertie Carvel será Baelor Targaryen, Finn Bennet ocupará el rol de Aerion Targaryen y Sam Spruell hará las veces de Maekar Targaryen. Dejando de lado el clan de los tiránicos mandatarios dominadores de dragones, Tanzyn Crawford interpretará a Tanselle y Daniel Ings se pondrá en la piel de Luonel Baratheon.

Con El caballero de los Siete Reinos vuelve el universo de Juego de Tronos y todo parece indicar que con esta serie, Max quiere tener su propia versión de The Mandalorian, con un dúo protagonista que pueda vivir aventuras en equipo por todo Poniente. Entre los guionistas destaca Ira Parker (La casa del dragón, Better Things) y Martin Parker. Aunque el propio R.R. Martin también ha escrito la serie y ejerce como productor ejecutivo.

Vuelve Juego de Tronos: fecha de estreno

El anuncio de El caballero de los Siete Reinos se produjo a mediados de 2023, siendo parte de la apuesta total de la cadena con la saga fantástica. Comenzando su rodaje en 2024, el pasado mes de septiembre terminaron las grabaciones y sin todavía una fecha de estreno oficial, HBO anunció que la serie no aterrizaría en su catálogo hasta al menos, finales del 2025.

La primera temporada tendrá únicamente seis capítulos y presumiblemente, adaptará la primera de las tres novelas cortas que completa esta historia. Por lo tanto y salvo una hecatombe en la audiencia, El caballero de los Siete Reinos tendrá otras dos season. George R.R. Martin prometió que desarrollaría una cuarta novela corta con el quijotesco dúo, pero viniendo del escritor norteamericano, cualquier promesa sobre un nuevo libro parece una quimera.