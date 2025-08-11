Detenido en Palma un camionero por conducir ebrio: multiplicaba por ocho la tasa de alcohol permitida

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad Motorizada (UMOT) intervinieron la mañana del 31 de julio con un hombre español de 50 años que conducía bajo los efectos del alcohol. La actuación tuvo lugar en la carretera del Dique del Oeste, tras ser requeridos por la Policía Portuaria.

Los agentes portuarios observaron cómo el conductor de un tractocamión colisionaba levemente con la barrera del control de acceso sin producir daños. Al indicarle que bajara del vehículo, comprobaron que el hombre se encontraba en un evidente estado de embriaguez y estuvo a punto de caer, motivo por el que retiraron las llaves del camión y avisaron a la Policía Local.

La dotación de la UMOT se desplazó al lugar y sometió al conductor a la prueba de etilometría. Este dio un resultado positivo de 1,17 miligramos por litro de aire espirado, una tasa que casi octuplica el máximo legal permitido para conductores profesionales, que es de 0,15 mg/l.

El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial y el vehículo que conducía quedó a cargo de un responsable de la empresa. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado, que fue remitido a la autoridad judicial.

A los agentes les llamó la atención el hecho de que no se trataba de un conductor al volante de un coche privado sino que llevaba los mandos de un camión de grandes dimensiones mientras realizaba una labor profesional. No se tenía en pie cuando le hicieron bajar del camión tras su incidente con una barrera de acceso en pleno Dique del Oeste de Palma, en Mallorca.

No se ha pronunciado la empresa pero se aventura como difícil que vuelva a conducir en su actual puesto de trabajo.