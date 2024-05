El escritor George R.R. Martin critica a los guionistas de sus adaptaciones: «Nunca mejoran el original»

Aunque el final de Juego de Tronos generó cierta controversia y división de opiniones, cualquier fan de Poniente sabe a la perfección que si tuviésemos que haber esperado a George R.R.Martin para cerrar la historia, todavía estaríamos hablando de una serie sin final. De hecho, el autor todavía no ha escrito la última parte de ‘Canción de hielo y fuego’. Independientemente del resultado, por su implicación y repercusión cultural, la fantasía llena de elementos sobrenaturales y de traiciones políticas se ha ganado el derecho propio a ser una de las mejores series de la historia. Tanto es así, que la repercusión de su universo no iba a quedar únicamente en la representación de la historia principal, sino que HBO también profundizó en una precuela llamada La Casa del Dragón, la cual estrenará su segunda temporada este verano. Ambas adaptaciones han sido un éxito de crítica y de público pero al parecer, al Martin no le gusta demasiado cómo la ficción audiovisual ha adaptado su obra.

La opinión de George R.R.Martin apareció durante la reciente publicación de su blog, con una entrada en la que evaluaba la efectividad de las adaptaciones modernas no siendo precisamente halagador con los guionistas. La publicación comenzaba haciendo referencia al evento en el que el escritor apareció con Neil Gaiman, antes del lanzamiento de la serie The Sandman para Netflix. Recordando el acto, Martin escribía «Todo eso fue en 2022, pero muy poco ha cambiado desde entonces. En todo caso, las cosas han empeorado…».

En contra de las adaptaciones

El escritor, quien ve cómo el streaming propiedad de Warner Bros. Discovery va a estrenar la continuación de su novela ‘Fuego y sangre’, criticó la necesidad que parecen tener los responsables de las historias de Hollywood con respecto a poner su punto de vista sobre el material original.

«Dondequiera que uno mira, hay más guionistas y productores deseosos de tomar grandes historias y ‘hacerlas suyas’. No parece importar si el material original fue escrito por Stan Lee, Charles Dickens, Ian Fleming, Roald Dahl, Ursula K. Le Guin, J.R.R. Tolkien, Mark Twain, Raymond Chandler, Jane Austen o…bueno, cualquiera», escribir al inicio de la publicación. Y es que desde el propio nacimiento del cine con los hermanos Lumière y la filmación de los trabajos de Georges Méliès, el séptimo arte siempre ha tenido muy presente a la literatura. El estadounidense criticó esa creencia por parte de los guionistas que tienen en mente «mejorar» un material independientemente del valor de la obra original: «Da igual lo importante que sea un escritor, no importa lo bueno que sea el libro, siempre parece haber alguien disponible que piensa que puede hacerlo mejor, deseoso de tomar la historia y mejorarla».

George R.R. Martin: «Nunca mejoran»

Por último, George R.R. Martin también tiene un recado para aquellos que hacen una diferenciación del formato, argumentando que «el libro es el libro y la película es la película»: «Hacen suya la historia. Aunque nunca la mejoran. Novecientas noventa y nueve veces entre mil, lo empeoran». El único ejemplo positivo que sacó de todo esto fue el éxito de la reciente serie Shogun (disponible en Disney +) por ser «fiel» al material original y porque en definitiva, según el autor «resistió el impulso de hacerlo suyo».

Martin todavía se encuentra escribiendo ‘Vientos de invierno’, la sexta entrega de la serie de novelas y fantasía épica ‘Canción de hielo y fuego’. Una historia que seguramente, será radicalmente distinta al desenlace que le dieron a la serie David Benioff y D.B. Weiss. Ficción que está disponible en la plataforma de Max.

La Casa del dragón no es la única precuela que veremos del mundo de Poniente. En 2025, Max estrenará la primera temporada de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, en la que un siglo antes del conflicto entre los Stark y los Lannister, un caballero y su escudero vagan por el mundo fantástico teniendo aventuras.

¿Cuándo se estrena ‘La casa del dragón 2’?

Elogiada por los fans de la novela y por una buena parte de la audiencia, La Casa del dragón se contextualiza unos 200 años antes de lo que conocimos en Juego de Tronos, con los Targaryen en el poder. En el noveno año del reinado de Viserys Targaryan, un rey cuya línea de sucesión está en peligro, desencadena una lucha de poder dentro de la propia casa de los dragones, quienes deberán buscar alianzas para alzarse con el poder, acompañados claro está de sus temibles dragones. La segunda temporada llegará a la plataforma de HBO Max el próximo 22 de agosto.