Kit Harington asegura que HBO tiene paralizado el spin-off de ‘Juego de Tronos’ sobre Jon Snow

Parece que el universo de Juego de Tronos ha llegado para quedarse, sobre todo después del éxito que supuso la precuela en 2022 de La Casa del Dragón. Ficción serial que por otra parte, iniciará su segunda temporada el próximo 17 de junio. No obstante, la fiebre por el mundo fantástico creado por George R.R. Martin no puede quizás con todo, entre otras cosa seguramente, porque los costes de produccion de este imaginario suelen ser altamente costosos para Warner Bros. Discovery y su sello televisivo, HBO Max. Ahora, por lo que hemos podido saber, el spin-off sobre Jon Snow está completamente paralizado según el actor que dio vida al personaje en la serie, Kit Harington. No es que estemos ante un proyecto cancelado, pero ni mucho menos se trata de un desarrollo activo.

El futuro laboral de Harington, tras el final de la serie en 2019, no ha sido del todo bueno. Si bien ha tenido oportunidades en grandes superproducciones como Eternals, la audiencia parece que no termina de desencasillarle del inolvidable “bastardo” de la popular saga de libros, sumado a que las películas en las que ha participado no han salido generalmente bien. Tampoco es que Harington sea lo que digamos, un actor camaleónico que haya hecho algo completamente diferente desde que colgase el abrigo de piel de su personaje. Este 2024, podremos verlo en dos nuevas películas. La primera What Remains of Us, un thriller ambientado en los años 60 y después Eternal Return, un romance fantástico de viajes en el tiempo en el que compartirá elenco con Jeremy Irons y Naomi Scott. No tenemos una bola de cristal, pero por las propias últimas declaraciones del londinense, queda mucho para que podamos conocer algo del futuro del exiliado héroe.

“Actualmente está fuera de la mesa, porque no pudimos encontrar la historia adecuada para contar que nos entusiasmara lo suficiente”, le explicaba el actor a ScreenRant mientras promocionaba su último estreno, Blood for Dust. Inmediatamente después, aseguró que podría llegar el momento en el que vuelven a ello, pero definitivamente es un proyecto en el estante para Warner y HBO.

El futuro de Juego de Tronos sin Kit Harington

Fuera del personaje de Snow, lo cierto es que Poniente tiene todo un arco de personajes y épocas que retratar en la pequeña pantalla. Recientemente, el estudio anuncio su nueva precuela titulada El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante. Una serie que se ambientará 100 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, con un caballero y su escudero vagando por unas tierras llenas de violencia. Una nueva historia más que no contará con la herencia de los amados personajes de los fans, como el rol del actor de Pompeya y todo aun cuando Kit Harington fue quien inicialmente presentó más historias sobre Jon Snow, según contó R.R. Matin en 2022. Desgraciadamente, la expansión continuada del universo en la pequeña pantalla para Martin y la propia distancia del intérprete sobre el proyecto original, podrían haber obstaculizado seriamente el viaje creativo sobre el futuro del personaje. Unas posibilidades que se han mantenido en secreto y silencio, según explicó el propio Harington:

“Realmente nunca había hablado de ello porque estaba en desarrollo. No quería que se filtrara que se estaba desarrollando, y no quería que sucediera algo en el que la gente comenzara a teorizar, entusiasmándose u odiando la idea, cuando tal vez nunca suceda. Porque en el desarrollo, miras todos los ángulos y ves si vale la pena”. HBO por su parte, parece muy centrada en seguir hablando del pasado de Poniente y de los grandes líderes otrora de las casas nobles de Poniente. Por ello, el futuro no pasa por seguir la historia que los fans ya conocen, sino en desarrollar precuelas y caminos diferentes a lo anteriormente planteado. Una estrategia de storytelling que suele ser la tónica habitual con las grandes sagas hollywoodienses, como Star Wars, El señor de los anillos, Harry Potter o recientemente con Los juegos del hambre y Balada de pájaros cantores y serpientes.

La casa del dragón fue un gran hito en 2022, dejando unos momentos memorables gracias a un trabajo de casting envidiable. Paddy Considine, Matt Smith, Milly Alcock y Emma D’Arcy configuraron un reparto principal increíble que no tuvo la repercusión merecida en los principales premios Emmy y los Globos de Oro.