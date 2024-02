El actor de Marvel que empezó terapia tras las malas criticas de ‘Eternals’: «Tengo un trauma por ello»

Ser actor y conseguir un papel en una franquicia como Marvel, casi siempre suele ser sinónimo de un crecimiento profesional portentoso. Pues interpretar a un villano o a un superhéroe en la franquicia de Disney implica de facto, la llegada de nuevos proyectos y una mejora sustancial de reconocimiento popular y de los contratos publicitarios. Aunque claro, todo esto dependerá de la buena o mala fortuna que la película en cuestión, tenga frente a la crítica especializada y el público. Una diferencia abismal entre la gloria y el fracaso que ha llevado a que no sean pocos, los intérpretes que se han arrepentido de firmar con la Casa de las Ideas. Incluso algunos como Kumail Nanjiani, han confirmado ahora que han tenido que pasar por terapia por culpa de las malas críticas de Eternals.

Eternals se estrenó el pasado 2021 y fue, en su momento, una de las primeras grandes películas del estudio tras el ocaso de la etapa de Thanos con Vengadores: Endgame. Una producción ambiciosa que contaba con la dirección de la ganadora del Oscar, Chloé Zhao y que parecía que marcaría el rumbo y el destino de todo lo que estaría por llegar en el mundo marvelita. Desgraciadamente, todo se torció con unas críticas que lapidaron el proyecto, dando lugar de alguna forma, a la decadencia testimonial que se ha materializado este último año en los cines, con proyectos fatídicos para las arcas de la empresa. Las malas críticas de Eternals por supuesto, también acabaron señalando al reparto, circunstancia que llevo al actor paquistaní a una mala etapa de su vida.

“Las críticas fueron malas y yo era muy consciente de ello. Estaba leyendo cada reseña y revisando demasiado”, explicaba en el episodio reciente del podcast Inside of You With Michael Rosenbaum. El actor acabó yendo a terapia para mediar lo injusto que creía que la prensa había sido con el trabajo de Zhao y de todo el equipo.

Marvel pensó que ‘Eternals’ tendría buenas críticas

Al igual que le sucedió recientemente con Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, el equipo de Kevin Feige pensó que la historia origen de los poderosos héroes, iba a ser muy bien recibida por la prensa especializada. Situación que les llevó a mostrarse excesivamente confiantes de cara a lo que los medios iban a opinar de su película. “Fue muy, muy difícil porque Marvel pensó que la película iba a tener muy, muy buenas críticas, así que levantaron el embargo temprano y la colocaron en algunos festivales de cine elegantes y nos enviaron a una gran gira mundial para promocionar la película”, recordaba Nanjiani en el podcast.

No obstante, el nominado al Oscar por el guion de La gran enfermedad del amor, esgrimió que en realidad su malestar se producía porque para él, las malas críticas de Eternals no tenían nada que ver con la realidad del trabajo que había plasmado la producción:

“Creo que había una mezcla extraña en la atmósfera que explica por que esa película fue tan criticada, y creo que no tiene mucho que ver con la calidad real de la película. Fue realmente difícil, y fue entonces cuando pensé que era injusto para mí y para (mi esposa) Emily, y ya no puedo abordar mi trabajo de esta manera. Algunas cosas tienen que cambiar, así que comencé a recibir terapia. Todavía hablo con mi terapeuta sobre eso”.

Para Kumail Nanjiani, Eternals fue un importante cambio de registro. Acostumbrado a protagonizar comedias como la serie Silicon Valley, no tuvo que abandonar evidentemente su poso cómico, pero sí que se enfrentó a una transformación física espectacular. Un proceso de nutrición y horas de gimnasio que según contó en su momento, tenían como objetivo desestereotipar a los personajes que suelen interpretar los asiáticos en las producciones de Hollywood.

‘Eternals 2’: Un regreso muy complicado

Las malas críticas de Eternals pusieron muy complicado el desarrollo de una secuela. Por si esto nu fuera poco, contó con un presupuesto de 236 millones de dólares, lo que lleva a que sus poco más de 400 millones recaudados le sepan muy a poco a Marvel. Aunque también es cierto que llegó a las salas, con una el mercado de la exhibición convaleciente debido a la crisis sanitaria.

Visto con cierta perspectiva y con los últimos fracasos recientes del UCM, Eternals no queda como un trabajo tan malogrado. Independientemente de ello, será muy complicado ver una Eternals 2 con la reestructuración actual que el estudio está aplicando a su narrativa y engranaje de ficciones. Por mucho que su escena postcréditos nos augurase casi, un futuro asegurado para varios personajes en el imaginario cinematográfico de Marvel.

La película de Eternals está disponible para ver en la plataforma de Disney +.