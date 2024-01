‘Juego de Tronos’: el piloto de la serie no contaba con Emilia Clarke como Daenerys

Si hablamos de series como Juego de Tronos es inevitable que nos venga a la cabeza el nombre de personajes como Daenerys Targaryen (interpretada por Emilia Clarke). Sin embargo, aunque la madre de dragones es considerada como un personaje irremplazable que no podría haber sido ejecutado por otra persona que no sea la actriz británica, lo cierto es que no siempre fue así.

Tal y como se ha informado, los showrunners David Benioff y D.B. Weiss realizaron un piloto inicial que no fue emitido. El motivo de ello se debió a que el capítulo no contaba con una serie de requisitos esperados, siendo uno de ellos la química en pantalla entre Jason Momoa y la actriz en cuestión.

Según informan en Collider, la actriz Tamzin Merchant fue la primera elegida para dar vida al personaje de Daenerys Targaryen. En el episodio piloto que no vio la luz la artista llegó a grabar escenas clave de la trama. De hecho, al parecer se grabaron momentos del matrimonio de la princesa con Khal Drogo y una versión de su escena íntima.

Las escenas contaron con una buena crítica por parte del equipo y del elenco que presenció las grabaciones, pero la falta de química entre los actores terminó sentenciando el trabajo de Merchant en Juego de Tronos. Una situación que fue destacada por el ex presidente de programación de HBO. Por su parte, el actor que dio vida a Khal Drogo expresó, en su momento, que todo encajó cuando llegó Clarke.

«Cuando Emilia llegó, ahí es cuando todo encajó para mí», confesó en una de sus intervenciones. El resto fue historia. Emilia Clarke no solo conquistó con su actuación, sino que logró que su personaje se convirtiese en uno de los grandes favoritos del público.