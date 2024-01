Emilia Clarke: la curiosa razón por la que la actriz pensó que había sido despedida de ‘Juego de Tronos’

El miedo al despido laboral es algo que experimentan, incluso, las grandes estrellas de Hollywood. De hecho, la propia Emilia Clarke ha confesado vivir ese temor de primera mano cuando formó parte del elenco de Juego de Tronos, ficción de HBO Max.

La actriz dio vida durante las ocho temporadas de la serie al personaje de Daenerys. Por ello, pensar en su ausencia en la trama es algo completamente impensable. Pero, la artista no lo tuvo claro en un determinado momento debido a un pequeño percance de salud que vivió por aquel entonces.

Al parecer, cuando terminó la primera temporada, en 2011, Emilia Clarke sufrió una hemorragia cerebral que se derivó en una afasia que pudo poner en peligro su trabajo en Juego de tronos. Una información que reveló en la edición británica de Harper’s Bazaar y donde admitió que, a pesar de que la condición tiene una tasa de mortalidad del 33%, su mayor preocupación era perder su trabajo.

«No tenía miedo de morir. ¡Tenía miedo de que me despidieran! Decidí: ‘Esto no es algo que me vaya a definir’. Nunca cedí a ningún sentimiento de ¿Por qué a mí? Esto es una mierda. Yo me sentía simplemente con ganas de volver a la serie», confesó. Tras la primera temporada de la serie, Clarke se estaba preparando para hacer un entrenamiento antiestrés y sufrió una hemorragia subaracnoidea (sangraba alrededor del cerebro).

Además, y lejos de acabar ahí, dos años más tarde sufrió otra hemorragia cerebral por la que fue operada para tratarla. Sin embargo, esta cirugía no salió según lo esperado. De hecho, llegó a perder su capacidad para hablar debido a la afasia. Una situación que nadie descubrió hasta el pasado 2019, cuando comunicó lo que le había sucedido. Actualmente, la actriz dirige la organización benéfica SameYou, que ayuda a pacientes que han sufrido lesiones cerebrales.