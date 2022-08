‘The Sandman’, la esperada serie fantástica que estrena Netflix el 5 de julio

Uno de los estrenos más esperados de este verano junto con La Casa del Dragón es la serie fantástica The Sandman. La serie es una adaptación televisiva del aclamado y complejo universo creado por el autor británico Neil Gaiman en sus cómics de DC. The Sandman ha sido creada por David S. Goyer (Fundación) y Allan Heinberg y el propio Gaiman participa en la serie como productor ejecutivo de esta serie que se estrena en Netflix el viernes 5 de agosto.

El estreno de la serie se ha hecho de rogar después de varios retrasos en la producción de la ficción debido a la complejidad de adaptar el mundo de Gaiman y la gran cantidad de cómics de la saga.

En cuanto a los cómics entre 1989 y 1996 se publicaron 75 números originales de The Sandman, pero en 2018, cuando se sabía que iban a ser adaptados a una serie, Gaiman coordinó el lanzamiento de nuevas historias escritas por autores elegidos por el escritor bajo el nombre The Sandman Universe. La serie de Netflix mezcla historias de los números originales y de las publicadas a partir de 2018.

¿De qué trata The Sandman?

El protagonista de la serie es Sueño, un extraño personaje basado en el dios griego Morfeo y que personifica la capacidad de soñar de todos los seres del universo. Morfeo o Sueño, ya que utiliza varios nombres, es capturado por unos ocultistas de la magia negra de los que consigue escapar y decide dedicarse a controlar el universo de los sueños desde un castillo. Su misión consiste en regular y manipularlos sueños de todos los seres vivientes. El poder de Morfeo proviene de tres elementos: un rubí, un yelmo y una bolsa de arena.

Según la sinopsis de Netflix es un mosaico de mitos modernos y fantasía oscura en el que se entretejen con naturalidad la ficción actual, el drama histórico y las leyendas. La serie examina “los lugares y personas afectados por Morfeo, el rey de los sueños, mientras este intenta reparar las faltas y errores que ha cometido en su inconcebiblemente larga existencia, tanto a nivel cósmico como humano”.

Los compañeros de aventuras de Sueño son sus seis hermanos: Muerte, los gemelos Deseo y Desesperación, Destino, Delirio, y el hijo pródigo, Destrucción. Por lo que ha trascendido por lo menos los tres primeros, aparecen en The Sandman.

Un reparto fantástico

El encargado de interpretar al protagonista es el actor Tom Sturridge conocido por su trabajo en ficciones como Conociendo a Julia, Mentes siniestras, Waiting for Forever y la adaptación cinematográfica On the Road. En el reparto de esta serie están también los actores Gwendoline Christie, Sanjeev Bhaskar, Amid Chaudry, Charles Dance, Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste y Mason Alexander Park, entre otros.