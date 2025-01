Jesse Armstrong (‘Succession’) prepara una película sobre la crisis financiera

Terminó en el momento justo donde debía hacerlo y eso, es algo que la mayoría de series no hacen. Por eso sin ningún tipo de duda, Succession tiene un hueco en el Olimpo de la pequeña pantalla y su creador, Jesse Armstrong, el reconocimiento de ser una de esas mentes creativas que los estudios se pelean por escuchar. Sin embargo, este británico de 54 años no se irá demasiado lejos en su próxima aventura narrativa. Pues según hemos podido saber, el guionista se encuentra preparando un largometraje que a todas luces, aterrizará en exclusiva dentro de la plataforma de HBO (ahora llamada Max).

Actualmente en un proceso de desarrollo temprano, el filme todavía no tiene un título oficial. Sí se sabe su condición temática de partir de la crisis financiera internacional, no estando de este modo demasiado alejada de lo que junto a Adam McKay nos mostró en las cuatro temporadas de la serie protagonizada por Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin. La base de su historia partirá de cuatro amigos que se conocen durante el auge de la crisis en curso, siendo esta una premisa original en la que Armstrong ejercerá de productor ejecutivo junto a su colaborador en la serie de la familia Roy, el productor Frank Rich. Ambos mantienen contratos y acuerdos generales de larga duración con el terminal y la película presumiblemente, formará parte de la sección de HBO Films. Es el primer trabajo del escritor desde la finalización de la serie y por el momento, todavía no se ha confeccionado la preproducción porque Armstrong se encuentra en estos momentos, terminando el guion.

Jeremy Armstrong: sello de calidad

El seguimiento colaborativo de Armstrong con el streaming es una gran noticia. Tanto para la marca propiedad de Warner Bros. Discovery, como para los suscriptores de un sello de calidad como es HBO. Porque puede que hoy en día la creación del formato seriado sea un territorio mainstream, pero a principios de los 2000 fue dicha compañía la encargada de elevar el discurso televisivo, hasta el respeto general de una crítica que tradicionalmente siempre despreció todo aquello que no pasaba por el patio de butacas. Oz, Los Soprano, The Wire, A dos metros bajo tierra…por más que el negocio dirigido por David Zaslav haya querido quitar las siglas del nombre de la plataforma, esas tres letras juntas todavía siguen siendo representando una efigie férrea de respeto, admiración y expectativas.

Y como todo negocio audiovisual que se precie, el talento de sus creadores debe ser algo prácticamente innegociable y aquí es donde entra en juego el seguimiento de relaciones con Jeremy Armstrong. A sus espaldas, además de ser uno de los principales ideólogos de Succession, este creativo tiene méritos en la industria, como por ejemplo haber sido nominado en los Oscar al Mejor guion adaptado por In the Loop, cocreada con el showrunners de Veep, Armando Iannucci, Simon Blackwell y Tony Roche.

La carrera de Armstrong tiene sobre todo, una marcada presencia en la pequeña pantalla británica, habiendo participado en la elaboración y desarrollo de algunos capítulos de Black Mirror y de historias ya en el terreno fílmico, tan brillantes e incorrectas como Four lions. Desgraciadamente, sus últimas colaboraciones para la gran pantalla no han tenido la repercusión que atesora la calidad de su pluma. Pues tanto El día que llegará como Un desastre de altura, tuvieron un pobre recibimiento por parte de la prensa especializada.

Teniendo en cuenta que la producción se encuentra todavía bajo el influjo creativo de finalizar el primer borrador del libreto, lo más probable es que no podamos ver este proyecto hasta al menos, principios o mediados de 2026. Eso son seis años desde el estreno de su última película como guionista. Deadline fue el primero en informar de la noticia.

El «culpable» del fin de ‘Succession’

Como bien detalló en el libro ‘Succession: Season Four, The Complete Scripts’, Armstrong explicaba que en un principio, los ejecutivos de HBO querían que la última temporada se dividiese en dos finales. Algo con lo que no estaba nada de acuerdo.

«Mi sensación era que debíamos hacer una última temporada completa en lugar de alargarla. Pero me daba miedo despedirme demasiado rápido de todas las relaciones y oportunidades, de dejar dinero creativo sobre la mesa, de lamentar todas las subtramas que no se escribirían, los chistes que no se contarían», recordaba el autor.

No parece que Succession vaya a tener por el momento una continuación o spin-off, así que por el momento sólo nos queda esperar a ver, qué tiene que ofrecernos el nuevo trabajo de Armstrong.