Kieran Culkin intentó salir de la próxima película de Jesse Eisenberg pero «es demasiado buena»

Kieran Culkin ha sido sin duda, una de las grandes revelaciones de la pequeña pantalla gracias a su papel de Roman Roy en Succession. Pero como todo intérprete que se precie, en algún momento debía dar el salto a su primera gran película como protagonista, más aun teniendo en cuenta que a la sátira creada por Jesse Armstrong le queda un único capítulo para finalizar definitivamente. Esta primera prueba para Culkin será A Real Pain, una cinta dirigida por el también intérprete Jesse Eisenberg en la que acabamos de conocer que estuvo a punto de “salirse” del proyecto.

Esta confesión viene de una reciente charla del actor con el cineasta Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok), en la que Culkin confesó que la principal razón era la de viajar con su joven familia como una razón para no hacer la película, sin embargo reconoció el conmovedor guion semiautobiográfico de Eisenberg como una película que no podía rechazar: “Esto va a sonar terrible, pero he tratado de salir de esto porque me va a hacer la vida miserable. Pero no quiero no hacer lo porque es un guion tan hermoso. Estaba encontrando todas las razones para no hacerlo. Pensé: ‘veré su primera película, tal vez sea terrible’. La vi y dije ‘Mierda. Es muy bueno’”.

A Real Pain sigue a dos primos, interpretados por Culkin y Eisenberg, que viajan a Polonia después de la muerte de su abuela y terminan uniéndose a una gira del Holocausto. El hermano de Macaulay Culkin admitió además que volvió a leer el guion para encontrar fallos y justificar sus reparos a protagonizar el filme, aunque aseguró que al releerlo le pareció una historia maravillosa, así que le dijo a su mujer que lo sentía, pero que tenía que hacer esa película porque “es demasiado buena”. Además, Kieran Culkin apuntó que parte de la trama era la historia del propio Eisenberg: “Supongo que se basa en lo que sucedió en su vida. Él y yo jugamos a ser primos y nuestra tía abuela ha muerto. Esta era una sobreviviente del Holocausto en el filme y en su testamento nos ha dejado un viae para ir a ver el pueblo donde nació y la casa en la que creció”.

A raíz del final de Succession, el actor que interpreta al estrafalario Roman Roy expresó sus deseos de poder ver una quinta temporada, aunque el creador Jesse Armstrong ha dejado bastante claro que esta será la última entrega de los Roy.