Kieran Culkin protagonizará la nueva película dirigida por Jesse Eisenberg

El actor nominado al Oscar, Jesse Eisenberg, está listo para escribir y dirigir Real Pain, su próxima película. Conocido por todos como el actor que dio vida a Mark Zuckerberg en La red social y por protagonizar varios títulos indies, además de la desternillante Bienvenidos a Zombiland, ahora Eisenberg se enfrenta a su segunda película sentado detrás de las cámaras, después de que este año estrenase When You Finish Saving the World. Aparte de tomar las correspondientes decisiones de dirección y de escribir el guion, también protagonizará la película junto a Kieran Culkin, el que es una de las figuras más reconocidas del momento gracias a la serie Succesion.

Programada para comenzar a rodarse en Varsovia en 2023, Real Pain contará la historia de dos primos separados que viajan a Polonia después del fallecimiento de su abuela, para ver su ascendencia y terminar uniéndose a una gira tour conociendo a fondo el Holocausto. Jesse Eisenberg interpretará a uno de los primos junto a Kieran. Mientras hablaba con el medio ScreenDaily, el director y actor quiso explicar el tipo de relación que tendrán estos personajes: “Tienen una relación divertida y tensa; es una historia agridulce, ya que nos damos cuenta de que tal vez no pertenecemos del todo, pero en el contexto de esta historia increíblemente dramática. Estoy tratando de hacer la pregunta si el dolor moderno es válido en el contexto de un trauma histórico real”.

Con este salto reciente a la dirección, el neoyorquino parece estar confluyendo su carrera hacia la silla de director, pues cada vez ha tenido menos presencia en títulos relevantes desde que protagonizase el biopic sobre Facebook de David Fincher. Más allá de aparecer en dos títulos de Woody Allen, A roma con amor y Café Society, Eisenberg no ha estado precisamente acertado a la hora de elegir sus franquicias. Ahora me ves recibió duros varapalos de la crítica y Batman vs Superman fue un inicio de universo que Warner Bros se encargó muy pronto de reducir a cenizas. Este nuevo futuro parece reconducir el éxito profesional como creador y esta elección de Culkin parece acertada, teniendo en cuenta la temática desenfadada de la historia.

El hermano pequeño de la estrella de Sólo en casa apareció recientemente en Sin movimientos bruscos, el último thriller de Steven Soderbergh y en breves, comenzará los preparativos para rodar la cuarta temporada de Succesion, donde interpreta al incontrolable e infantil Roman Roy.