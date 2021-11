Hace más de 10 años que se estrenó La red social, la adaptación biográfica de la novela de Ben Mezrich que explicaba el complicado origen de la plataforma Facebook. Se trata de una joya escondida en la filmografía de David Fincher, quien es más reconocido entre el fandom por otras cintas como Seven o El club de la lucha. Sin embargo, la madurez como cineasta que el director alcanzó tanto en esta propuesta como en Zodiac no tiene ni punto de comparación. Una de las muchas virtudes de La red social fue su guion, adaptado por Aaron Sorkin y galardonado con el Oscar. El guionista cree que con todo lo que ha pasado en la actualidad con Facebook, Fincher debería replantearse realizar una secuela de La red social.

“Bueno, no quiero ser noticia aquí. Creo que lo que ha estado sucediendo con Facebook estos últimos años es una historia que vale mucho la pena contar, y hay una manera de contarla como seguimiento de La red social, y eso es todo lo que sé”, señalaba Sorkin al medio The Hollywood Reporter. Aunque el oscarizado guionista no ha dejado de escribir historias, ahora parece bastante ocupado en su faceta como director, debutando tras las cámaras en 2017 con Molly´s Game. Su segunda apuesta, El juicio de los 7 de Chicago estuvo nominada en la pasada edición de los Oscar en seis categorías y su última película Being The ricardos, se estrenará en Amazon, contando con el especial protagonismo de Javier Bardem Y Nicole Kidman. Pero con esta nueva función en su desarrollo profesional ¿no quiere el propio Sorkin dirigir una secuela?

“La gente me ha estado hablando de (una secuela) porque lo que descubrimos es el lado oscuro de Facebook (…) ¿Quiero escribir esa película? Sí lo hago. Sólo la escribiré si David (Fincher) la dirige. Si Billy Wilder regresara de la tumba y dijera que quiere dirigirlo, yo diría que solo lo haría con David”. Sorkin parece que no tiene ningun tipo de dudas sobre quién debería liderar una secuela. ¿Y a vosotros? ¿Os gustaría una Red social 2 con guion de Sorkin y bajo la mirada, una vez más de David Fincher?