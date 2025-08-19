Primer adelanto de ‘Maldita suerte’: Colin Farrell lo apuesta todo en lo nuevo del director de ‘Cónclave’

Tras sonar para ser el director de la nueva película de James Bond y ocupar todavía la rumorología sobre el reboot de la franquicia de Jason Bourne, el cineasta Edward Berger se encuentra en plena promoción de Maldita suerte: un thriller psicológico sobre el mundo del juego protagonizado por Colin Farrell. El filme, supone el regreso del director alemán a Netflix, tres años después del éxito de Sin novedad al frente y sólo uno tras la aplaudida Cónclave. ¿Volverá a conquistar a la audiencia? ¿tendrá espacio en el circuito final de premios? Lo cierto es que al menos, el primer adelanto funciona como una apabullante despliegue visual de neones, con una cuidada fotografía que nos remite inconfundiblemente dada la temática a la Casino de Martin Scorsese. Aunque en esta ocasión, el ritmo frenético parece más propio de los hermanos Safdie y la ubicación cambia Las Vegas por Macao, la región china con más densidad de población del mundo.

Según la sinopsis oficial, Maldita suerte nos pone en la piel de Lord Doyle (Colin Farrell), un hombre que se mantiene oculto en Macao pasando sus días y noches en los casinos, apostando en exceso y bebiendo hasta quedar inconsciente, jugándose el poco dinero que le queda. En su afán por sobrevivir diariamente a expensas del azar, un día se encuentra con Dao Ming, la empleada del casino que guarda secretos importantes y que termina ofreciéndole un salvavidas. Mientras tanto, la investigadora Cynthia Blithe persigue sin descanso a Doyle, llevándolo a una confrontación de aquello de lo que huye. Cuando la salvación parece más próxima, «los límites de la realidad comienzan a cerrarse», termina describiendo la propia Netflix.

El elenco principal de esta adaptación de Lawrence Osborne se completa con Fala Chen (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Tilda Swinton (La habitación de al lado), Deannie Yip (La leyenda del dragón rojo), Alex Jennings (The Crown) y Jason Tobin (Warrior), entre otros.

‘Maldita suerte’: Colin Farrell se la juega

Un gran jugador esquivado por la fortuna ♠️ ‘Maldita suerte’, protagonizada por Colin Farrell y dirigida por Edward Berger (Sin novedad en el frente, Cónclave) llega el 29 de octubre. pic.twitter.com/TsSmYqdoLe — Netflix España (@NetflixES) August 19, 2025

En este teaser (tráiler corto) promocional de Maldita suerte, las cosas no parecen ir del todo bien para el personaje de Colin Farrell. Entre luces y excesos, el aspecto visual invita a pensar en una experiencia cinematográfica en salas. Un desempeño artístico apreciado por la «gran N roja», la cual estrenará el título en ciertos cines selectos de Estados Unidos el 15 de octubre. Se espera que la cinta haga lo propio en España, con una proyección por tiempo limitado a partir del 17 de octubre. Después ese breve paso por las salas, Maldita suerte aterrizará de lleno en el catálogo de Netflix el 29 de octubre.

Antes de todo eso, a principios de septiembre podremos conocer la opinión de la crítica profesional que acuda a ver el preestreno en el Festival de Toronto. Pocos días después, el largometraje competirá por la Concha de Oro a la mejor película en el Festival de cine de San Sebastián.

Edward Berger: una agenda complicada

Llevarse el Oscar a la mejor película internacional por Sin novedad al frente y conseguir ocho nominaciones para Cónclave, convirtió automáticamente a Berger en uno de los cineastas actuales a tener en cuenta por parte de los grandes estudios. Por ello, su agenda es una de las más solicitadas y complejas de la industria.

En 2026, estrenará The Barrier con Austin Butler y en 2027, dirigirá a Brad Pitt en The Riders, la adaptación de la novela homónima de Tim Winton que producirá A24. Maldita suerte es su primera cinta con Colin Farrell, pero supone el regreso colaborativo con el director de fotografía James Friend y el compositor Volker Bertelmann, ambos piezas clave en Sin novedad al frente.