Lo que ‘Cónclave’ nos ha enseñado que puede pasar en el Vaticano tras la muerte del Papa Francisco

La película Cónclave, que habla sobre la elección de un nuevo Papa, está en boca de todos tras la muerte del Papa Francisco a los 88 años. Fue una de las favoritas en los Oscar 2025 y nos enseña con respecto lo que puede pasar en el Vaticano a partir de ahora. La cinta, basada en novela de Robert Harris y que ha dirigido Edward Berger, evidencia las luchas de poder dentro de las altas esferas de la Iglesia y cómo estas intrigas influyen en la elección del nuevo Pontífice. Cónclave ha sido muy halagada por su rigor histórico y su fiel reproducción de las normas del Vaticano aunque tiene un par de errores que provocan que sea imposible que suceda, en la vida real, lo que ocurre al final de la película.

El cineasta alemán ya demostró su buen hacer tras las cámaras con Sin novedad en el frente, el drama bélico sobre la primera Guerra Mundial que logró cuatro premios Oscar en 2023. De hecho, en aquella 95ª edición, el filme de Netflix fue el segundo largometraje con más estatuillas después de la gran ganadora de la noche, Todo a la vez en todas partes.

Ahora, Berger vuelve a la carga con un thriller repleto de luchas de poder, alejadas conceptualmente de la propia fe humilde que profesa siempre la Iglesia Católica. Cónclave no es ni mucho menos perfecta, pero los académicos quisieron valorar su condición de metáfora sobre la incertidumbre de los tiempos actuales, otorgándole ocho nominaciones en los Oscar 2025; Mejor película, actor principal, actriz de reparto, guion adaptado, montaje, banda sonora, diseño de producción y vestuario.

Cónclave es uno de esos filmes que brillan por la calidad de su elenco, liderado por un Ralph Fiennes soberbio y un Stanley Tucci (olvidado injustamente como actor de reparto en todos los premios). Está repleta de caras conocidas. Desde John Lithgow, pasando por Sergio Castellitto, hasta la presencia de una Isabella Rossellini que a sus 72 años ha obtenido su primera nominación al Oscar por un papel con menos de siete minutos en pantalla pero que logra eclipsar a todos sus compañeros. Lucian Msamati (Gangs of London), Brian F. O’Byrne (Million Dollar Baby), Jacek Koman (Moulin Rogue), Thomas Loibl (Toni Erdman) y el debutante mexicano, Carlos Diehz.

Luchas de poder para elegir al Papa

La sinopsis oficial de Cónclave es la siguiente: «Tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence es designado como el responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo. Esto es: la elección de un nuevo Papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia».

Fidelidad de la película con la realidad

Aunque la trama de Cónclave se basa en la muerte de un Papa ficticio lo cierto es que se han respetando en general las históricas normas y el particular protocolo y nomenclatura de los cónclaves y todo lo que los rodea.

Para empezar, y en cuanto a los aciertos se refiere, se refleja muy bien en la cinta el protocolo posterior al fallecimiento del Pontífice: la verificación de la muerte por parte del cardenal camarlengo y la toma de posesión del anillo del Pescador (en la película se da a entender que esta joya se destruye pero no es así desde hace unos años).

Ralph Fiennes interpreta al cardenal decano, la figura encargada de presidir el Colegio Cardenalicio y al que se suele referir como primero entre sus pares y sus labores son exactamente las que tiene el personaje en la película: comunicar oficialmente la muerte del Papa o decir Misa diaria durante el proceso de cónclave. En el filme no aparece pero el cardenal decano es también el que oficia el funeral del Pontífice.

El cardenal decano, ya que preside el Colegio Cardenalicio, tiene como misión principal elegir a cada nuevo papa. Durante el cónclave, recibe el juramento secreto de las personas que intervienen y preside las reuniones para elegir al siguiente papa. También pregunta al elegido si acepta el nombramiento y qué nombre tomará. En la vida real el decano es el italiano Giovanni Battista Re, que está reconocido como un conservador moderado. No tiene voto, pero sí puede ser elegido.

En la película se muestran las dos vertientes de la Iglesia: la más conservadora y la más progresista. Ambas luchan por el poder para colocar como Papa a uno de los suyos.

Errores de ‘Cónclave’

Si todavía no has visto la película será mejor que dejes de leer aquí puesto que habrá spoilers.

Una figura clave en la película es la de Vincent Benítez, que asegura haber sido nombrado cardenal in pectore y arzobispo de Kabul un año antes por el Papa que acaba de fallecer. ¿Qué significa in pectore? que este nombramiento se ha mantenido en secreto. Por ello, en la cinta, se utiliza como sorpresa la aparición de Benítez y más aún cuando, finalmente, termina siendo nombrado Papa (con un giro final demasiado brusco).

El problema es que el nombramiento in pectore deja de ser válido si el Papa, antes de morir, no lo ha hecho público, por lo que Benítez, no podría ser cardenal.

¿Dónde se puede ver online ‘Cónclave’?

Estrenada el 20 de diciembre de 2024, Cónclave todavía está disponible en algunos cines españoles. Una presencia en la cartelera que a priori, se seguirá manteniendo gracias al reclamo que supuso su presencia en los Oscar 2025. Con casi dos horas de duración, Cónclave ya se puede ver online en Prime Video, donde está disponible para comprar por 11,99 euros y para alquilar por 3,99 euros. Además Cónclave ya está disponible para ver en streming en Movistar Plus+ y en Filmin también en alquiler o compra.