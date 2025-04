Todos los cardenales que se encerarrán en el Cónclave: uno de ellos es el futuro Papa y no van a ser…

El Colegio Cardenalicio, de donde saldrá el futuro Papa, muerto Francisco, está formado a día de hoy por 252 cardenales; de ellos, sólo 135 tienen menos de 80 años, lo que les da derecho a votar en el cónclave que elija al sucesor del papa Francisco. De esos 135 cardenales que votarán en dicho cónclave, nada menos que 112 han sido designados por el Papa Francisco, lo que representa más de un 80% del total. En otras palabras, cuatro de cada cinco cardenales llevan su impronta, según Vida Nueva.

Esto no implica que todos los cardenales que se encierren en cónclave compartan una visión idéntica sobre la Iglesia o el mundo, ni que estén alineados en sus criterios para elegir al próximo Papa en la Capilla Sixtina.

Con sus últimas designaciones de los cardenales, el Papa Francisco no sólo consolidó su legado, sino que buscaba moldear una Iglesia menos atada a las estructuras de poder tradicionales, de cara sin duda al próximo cónclave que elegirá a su sucesor. No olvidemos, no obstante, el viejo adagio de los conclaves: «Quien entra Papa, sale cardenal».

De las quinielas que están apareciendo en los medios de comunicación hay alguno de ellos que, según reputados vaticanistas, como Eric Frattini, no serán Papa. Tal es el caso de Luis Antonio Tagle (por ser el más señalado) o el africano Robert Sarah, por ser uno de los más enfrentados con Francisco.

Los 135 cardenales en el futuro cónclave

Estos son los 135 cardenales que se encerrarán en la Capilla Sixtina para celebrar el Cónclave: Uno de ellos es el futuro Papa.