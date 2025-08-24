Cuenta atrás para los mutualistas jubilados: el plazo para que cobren la devolución del IRPF termina pronto

El plazo para que cobren la devolución del IRPF termina pronto, la cuenta atrás para los mutualistas jubilados termina muy pronto. Será entonces cuando descubriremos un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Ese dinero que en su día se pagó de más, volverá a los bolsillos de sus propietarios, en estos días en los que cada euro cuenta, esta devolución es esencial.

Este dinero que muchos esperan desde hace tiempo acabará siendo una realidad en las próximas semanas. Estos mutualistas jubilados están de enhorabuena.

Los mutualistas jubilados empiezan la cuenta atrás

Es importante estar pendientes de este tipo de detalles.

Estamos viviendo unos días complicados en los que cada elemento cuenta.

Este dinero que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener en forma de IRPF que nos deben devolver y lo harán quizás antes de lo esperado.

Los cobros se suelen realizar de forma puntual, no fallan nunca, pero a la hora de pagar, los plazos pueden ir aumentando. Este tipo de devoluciones son esperadas de forma regular.

Este es el plazo para que cobren el IRPF los mutualistas jubilados

Los mutualistas jubilados cuentan las semanas que faltan hasta cobrar un dinero que en su día adelantaron.

Los mutualistas que han rellenado la solicitud podrán cobrar antes de que acabe este 2025. Además, pueden obtener una jubilación que se convertirá en una opción de lo más recomendable en estos días.

Podrán causar derecho a la pensión contributiva de jubilación a partir de los 60 años, con aplicación de coeficientes reductores, los trabajadores afiliados y en alta o en situación asimilada a la de alta que reúnan los demás requisitos generales exigidos (período mínimo de cotización y hecho causante) y se encuentren en uno de los grupos siguientes:

Los trabajadores que hubiesen sido cotizantes en alguna de las Mutualidades Laborales de trabajadores por cuenta ajena (incluidas la Mutualidad de Trabajadores Españoles en Gibraltar, la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local y la Caja de Seguros Sociales de Guinea) con anterioridad al 1-1-67.

Los trabajadores ingresados en RENFE, con anterioridad al 14-7-67.

Los trabajadores pertenecientes a FEVE, a las Compañías Concesionarias de Ferrocarriles de uso público y a la empresa «Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima (SA)», ingresados en dichas empresas con anterioridad al 19-12-69.

Quienes estuvieran comprendidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Minería del Carbón el día 1-4-69 y fueran cotizantes de alguna de las Mutualidades Laborales del Carbón en 31-1-69 o con anterioridad.

Los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar el día 1-8-70.

