Trump felicita a Ucrania por su independencia y exige el fin de la guerra: «Es una matanza sin sentido»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado el 34º aniversario de la independencia de Ucrania para lanzar un mensaje a favor de la paz: es hora de poner fin a la «matanza sin sentido» que representa la guerra contra Rusia. En una carta publicada por el propio presidente ucraniano Volodimir Zelenski en redes sociales, Trump ha reconocido el «espíritu inquebrantable» del pueblo ucraniano y ha reafirmado el compromiso estadounidense con la nación europea.

«El pueblo ucraniano tiene un espíritu inquebrantable, y la valentía de su país inspira a muchos. Al conmemorar este importante día, sepan que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente», ha declarado el mandatario norteamericano.

La conmemoración llega en un momento especialmente delicado, cuando Ucrania celebra su independencia en medio de unas complicadas negociaciones de paz promovidas por la propia Administración Trump. El 24 de agosto de 1991 quedó marcado en la historia como el día en que el Parlamento ucraniano declaró la independencia de una Unión Soviética que, paradójicamente, se encontraba sumida en un fallido intento de golpe de Estado.

Más de tres décadas después, Ucrania vuelve a luchar por su supervivencia como nación independiente, pero esta vez frente a una Rusia que no reconoce su derecho a existir como Estado soberano. El conflicto, que se prolonga sin visos de solución inmediata, ha llevado a Trump a intensificar sus esfuerzos diplomáticos, incluyendo una controvertida cumbre con Vladimir Putin en Alaska la semana pasada que no arrojó avances concretos.

Con su característico estilo directo, Trump ha sido tajante: «Ahora es el momento de poner fin a la matanza sin sentido». Así el presidente estadounidense ha reiterado su firme apoyo a un «acuerdo negociado que conduzca a una paz duradera que ponga fin al derramamiento de sangre y salvaguarde la soberanía y la dignidad de Ucrania».

Esta posición marca una clara línea roja en las negociaciones: cualquier acuerdo de paz debe respetar la integridad territorial ucraniana. Una condición que choca frontalmente con las pretensiones expansionistas del Kremlin y que explica, en parte, las dificultades para alcanzar un consenso.

Por su parte, Zelenski no ha tardado en responder a través de sus redes sociales, agradeciendo las «amables palabras» de Trump y su respaldo «a Ucrania en la defensa de lo más valioso: la independencia, la libertad y la paz garantizada». El presidente ucraniano, que ha convertido la diplomacia digital en una de sus principales herramientas de comunicación, ha mostrado su optimismo: «Creemos que, trabajando juntos, podemos poner fin a esta guerra y lograr una paz verdadera para Ucrania».

Sin embargo, el camino hacia una paz duradera sigue plagado de obstáculos. La reunión directa entre Zelenski y Putin, considerada imprescindible por los mediadores internacionales, permanece en el aire. Mientras tanto, Ucrania centra sus esfuerzos en obtener garantías de seguridad sólidas para un futuro de posguerra que le permitan evitar agresiones rusas.