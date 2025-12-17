El Atlético Baleares se siente capaz de dar la sorpresa

Llegó el gran día. El Atlético Baleares lo tiene todo preparado para intentar dar la campanada esta tarde ante el todopoderoso Atlético de Madrid, que viaja el mismo día del partido con el mallorquín Mateu Alemany a la cabeza. Tras haber eliminado en las últimas temporadas a tres equipos de Primera como Celta, Getafe y hace tan sólo dos semanas al Espanyol, del primer al último aficionado blanquiazul están convencidos de que el milagro es posible.

El club ha tenido que poner en marcha una infraestructura especial para el acontecimiento, incluyendo la instalación de una grada supletoria con capacidad para 1.200 personas que, como era de esperar, se ha quedado pequeña. También se ha montado en protocolo de seguridad para los accesos al estadio, que como es lógico registrará un lleno absoluto por primera vez desde la remodelación que llevó a cabo Ingo Volckmann.

También habrá overbooking en el palco, ya que han sido muchas las autoridades que han confirmado su asistencia, tanto por parte del Govern Balear como del Consell de Mallorca y del Ajuntament de Palma. También se espera una nutrida presencia de representantes del Atlético de Madrid. Será la primera vez en la que Mateu Alemany sea la cabeza visible del club rojiblanco en un partido en Baleares.

A nivel deportivo, el equipo que dirige Luis Blanco realizó ayer su última sesión de entrenamiento. El entrenador catalán sacará un equipo competitivo, con muchos titulares, entre ellos el goleador Jaume Tovar, pero el que estará seguro bajo los palos será el joven Juli Rivas, que es el que juega la Copa del Rey, y que mantuvo su portería imbatida en la pasada eliminatoria ante el Espanyol.

El colegiado canario Alejandro Hernández Hernández será el que dirija el partido, y lo hará sin red ya que en esta eliminatoria no se utiliza todavía el arbitraje asistido del VAR, por lo que todas sus decisiones serán finales.