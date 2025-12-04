Bombazo del Atlético Baleares: el Espanyol, a la calle

Bombazo del Atlético Baleares: el Espanyol, sexto clasificado de la Liga en Primera División, cayó eliminado en el Estadio Balear tras un partido fantástico de los jugadores blanquiazules. Decidió un gol de Jaume Tovar al inicio de la segunda parte porque, a partir de ahí, los blanquiazules defendieron con uñas y dientes su ventaja y no dejaron resquicio a los de Manolo González.

Ante una afición enfervorirzada y en un estadio entregado el Atlético Baleares jugó un partido defensivo casi perfecto ante un Espanyol que pagó muy cara una alineación plagada de suplentes que apenas creó peligro ante la meta del joven Juli Rivas, que respondió de manera excelente cuando fue exigido.

Con empate a cero se llegó al descanso y ese era el primer objetivo de los de Luis Blanco, no encajar un gol. A partir de ahí tocaba esperar la oportunidad y ésta llegó de la mano de Jaume Tovar, que a los 54 minutos batió a Fortuno y volvió como loco a todo el estadio con un gol que va a pasar a la historia.

Con mucho tiempo aún por delante Manolo González dio entrada a piezas claves como Terrats, Urko González o Roberto, pero el Atlético Baleares estaba ya muy bien estructurado y apenas dio opciones atrás, aunque el final fue agónico porque el árbitro alargó más tiempo del esperado.

En definitiva, jornada histórica y a esperar ahora el próximo sorteo, en el que puede caer el premio gordo del Madrid o del Barça.

Atlético Baleares: Juli Rivas, Pérez, Sheriff, Castell, Pol, Morillo (Iván Serrano 67′), Miguelito (Carlos Julio 88′), Gerardo Bonet, Cherta (Ramis 79′), Tovar (Moha 79′) y Juanmi (Axel 67′).

Espanyol: Fortuno, Sánchez (Dolan 72′), Rubio, Riedel, Salinas, Pickel (Hernández 72′), Koleosho, Edu Expósito (Terrats 72′), Jofre (Roberto 62′), Kike García y Roca (Urko González 62′)

Árbitro: Alejandro Quintero. TA Tovar, Pickel, Salinas

Incidencias: Gran entrada en el Estadi Balear.