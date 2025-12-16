Son las albóndigas más cremosas y sólo necesitas dos ingredientes: el truco del chef Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz tiene el truco para que las albóndigas queden más cremosas y sólo necesitas dos ingredientes. Esta forma de cocinar un plato que puede acabar convirtiéndose en el mejor aliado de un buen plato de comida de esos que impresionan. Unas albóndigas con el toque especial de un chef con estrella Michelin es algo que no podemos dejar escapar. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a preparar platos de esos que impresionan y se cocinan en un abrir y cerrar de ojos.

Este importante chef con estrella no duda en darnos algunos detalles que quizás hasta ahora no sabíamos. Una mezcla de sabores y de texturas nos puede estar esperando ante la carne picada más increíble del mundo, con la ayuda de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Tendremos que visualizar un cambio de tendencia que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Hacer unas buenas albóndigas es algo que debemos empezar a pensar en cocinar siempre que necesitemos un plato que gustaré a toda la familia. Un mínimo de dos ingredientes se necesita en este truco del chef Dabiz Muñoz.

Este es el truco del chef Dabiz Muñoz

El chef Dabiz Muñoz es uno de los mejores del mundo, no teme arriesgar con los ingredientes y no duda en darnos una sorpresa en cada bocado. Lo que este hombre es capaz de hacer, no lo hace nadie, de hecho, no tiene rival alguno. Sino que será el momento de empezar a prepararse para lo peor.

Con algunas novedades que llegan de la mano de un chef profesional que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Son tiempos de saber qué es lo que nos dice este joven chef sobre un plato tradicional.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en la cocina que fusiona lo tradicional con lo moderno, de una manera que tendremos que empezar a ver llegar en estos días en los que realmente todo puede ser posible, de una manera muy diferente. Esta receta nos ayudará a crear un plus de buenas sensaciones de la mano de unas albóndigas que sólo necesitan 2 ingredientes para triunfar.

Estas son las albóndigas más cremosas con estos 2 ingredientes de este truco

El puerro es un ingrediente que le aporta un toque más dulce que la cebolla, de la misma forma que un poco de foie no viene mal, sino todo lo contrario. Podremos empezar a tener algunos detalles que podemos incorporar un alimento un poco más lujoso para crear el bocado perfecto.

El foie es otro de los ingredientes que Muñoz incluye para descubrir lo mejor de este tipo de alimento que puede acabar siendo esencial. La textura de estas albóndigas puede ser espectacular, pero no debes dejar escapar la receta más común de este tipo de comida.

Para las albóndigas:

500g de carne picada (puede ser de ternera, cerdo o mezcla)

1 huevo

1 diente de ajo picado

Perejil picado

Pan rallado

Sal y pimienta

Para la salsa romesco:

100g de almendras tostadas

2 tomates maduros

1 pimiento rojo

2 dientes de ajo

50ml de aceite de oliva

50ml de vinagre de vino blanco

Sal y pimienta

Preparación:

En un bol, mezcla la carne picada con el huevo, el ajo, el perejil, el pan rallado, la sal y la pimienta. Forma pequeñas albóndigas y resérvalas en la nevera mientras preparas la salsa romesco. Para la salsa romesco, asa el pimiento rojo y los tomates en el horno hasta que estén bien cocidos. Pela el pimiento y los tomates y colócalos en el vaso de la batidora junto con las almendras, los ajos, el aceite de oliva, el vinagre, la sal y la pimienta. Tritura todos los ingredientes hasta obtener una salsa homogénea. En una sartén grande, calienta un poco de aceite de oliva y fríe las albóndigas hasta que estén doradas por todos lados. Retira las albóndigas de la sartén y reserva. En la misma sartén, vierte la salsa romesco y caliéntala a fuego medio. Cuando la salsa esté caliente, añade las albóndigas y cocínalas a fuego lento durante unos 15-20 minutos, removiendo de vez en cuando para que se impregnen bien de la salsa.

Sirve las albóndigas en salsa romesco calientes, acompañadas de arroz blanco o patatas fritas. ¡Disfruta de este delicioso plato lleno de sabor!

Este tipo de receta la puedes servir con un toque de sabor tradicional, un plus de buenas sensaciones, con unas patatas fritas o un simple huevo frito, tienes el mejor aliado de un plato de estos que impresionan. Unas albóndigas nunca fallan.