El dulce italiano que triunfa en España en Reyes: así se hace el panettone (no necesitas masa madre)

El panettone sin masa madre puede convertirse en ese dulce italiano que triunfa en España en Reyes y en estas fiestas que acaban de terminar. El hecho de que sea más barato es siempre un plus de buenas sensaciones con base de fruta confitada y una masa esponjosa que puede ser un básico que nos dará una nueva tradición. Volveremos a descubrir este elemento que puede darnos más de una alegría, en unos días en los que los dulces se convierten en una realidad.

Nada mejor para acabar una comida o cena que con la ayuda de un detalle que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que realmente todo es posible. Con la mirada puesta a una comida que puede convertirse en una de las más deseadas del momento. Lo que queremos en estos días de postres y de deliciosas comidas es un dulce italiano que puede convertirse en uno de los más deseados del momento y que puedes hacer fácilmente en casa. Ha traspasado fronteras y se ha instalado en nuestra casa este panettone tan especial.

Triunfa en España en Reyes este dulce italiano

Lo que buscamos en estos días es una comida que puede convertirse en un referente en todos los sentidos. Esperamos poder disfrutar de un tipo de alimento que puede convertirse en nuestro mejor fin de fiestas. Despedirse de estos días con un sabor dulce puede ser esencial.

Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia que nos afectará de lleno. Cuando lo que necesitamos es descubrir un postre de esos que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que todo puede ser posible.

Con la ayuda de una exportación que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Por lo que, quizás podremos sumergirnos en lo mejor de un panettone que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Estos Reyes o casi cualquier ocasión en la que queramos descubrir lo mejor de un dulce de esos que impresionan. En unos días en los que realmente todo puede ser clave. Estaremos muy pendientes de un dulce tipo italiano que podemos preparar en casa y que nos ayudará a entender un poco mejor esta delicia.

Así se hace el panettone sin masa madre

Un panettone sin masa madre es posible, por lo que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos poner en casa. Será el momento de empezar a prepararnos para una mezcla de ingredientes y de sabores que puede llegar a ser espectacular en todos los sentidos.

Ingredientes:

2 huevos

100 g de azúcar

500 g de harina de fuerza

200 ml de leche

50 g de mantequilla

1 cucharadita de levadura

1 cucharadita de canela

Unas gotas de aroma de vainilla

Preparación:

En primer lugar, mezclaremos los huevos con el azúcar hasta que quede una mezcla homogénea. Después, añadiremos la harina de fuerza tamizada y la levadura, mezclando bien con unas varillas hasta que quede una masa homogénea. En un cazo, derretiremos la mantequilla junto con la leche y unas gotas de aroma de vainilla. Una vez derretida, añadiremos la mezcla al bol con la masa y mezclaremos bien hasta obtener una masa elástica. Por último, colocaremos la masa en un molde para panettone, espolvoreándola con la canela. A continuación, meteremos el molde en el horno precalentado a 180ºC durante unos 25 minutos. Una vez listo, dejaremos que se enfríe y disfrutaremos de un panettone esponjoso y delicioso listo en cinco minutos.

Si te animas a preparar el panettone tradicional o una alternativa salada, puedes aprovechar el tiempo libre para cocinar un alimento que triunfa.

Para la Masa

500 g de harina de fuerza

200 ml de leche tibia

100 g de mantequilla a temperatura ambiente

100 g de azúcar

25 g de levadura fresca

3 huevos

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharadita de nuez moscada

Para el Relleno

150 g de jamón serrano o prosciutto, cortado en trozos pequeños

100 g de queso parmesano, rallado

100 g de aceitunas verdes y negras, picadas

50 g de alcaparras

2 cucharadas de hierbas frescas (orégano, romero o albahaca)

Paso a paso: cómo preparar un panettone salado perfecto