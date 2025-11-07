En este pueblo de Tarragona tienes el mejor panettone de chocolate de España

La 16 edición de Gastronomic Forum Barcelona clausura una edición marcada por la intensa actividad comercial y una participación que ha superado los 21.800 visitantes. El evento ha rendido homenaje a la nueva cocina catalana y ha congregado por primera vez a todos los chefs catalanes con tres estrellas Michelin en un programa compuesto por más de 180 expertos y 190 sesiones gastronómicas. Y además ha sido escenario de diversos concursos como el del mejor panettone artesano y el mejor panettone de chocolate de España.

El Mejor Panettone Tradicional de España, organizado por el Gremio de Pasteleros de Barcelona, ha reconocido a la Pastisseria Oriol Carrió de Barcelona y la categoría de Mejor Panetone de Chocolate ha sido para Can Jan de Torredembarra (Tarragona). En concreto, Adrià y Rafel Aguilera, de la pastelería Cal Jan, se han impuesto en la quinta edición de la categoría de este concurso en la categoría de chocolate. Una delicia que, sin duda, vamos a descubrir para esta temporada navideña en un dulce de origen italiano que ya hemos adoptado aquí.

El mejor panettone de chocolate de España

La pastelería Cal Jan nace en 2012 en Torredembarra, un pueblo marinero de indiscutible belleza de Tarragona. Fundada por los hermanos Rafel, Siscu y Jordi Aguilera. Hay que destacar que la pastelería no es nueva en ganar concursos, lo que ofrece calidad en cada uno de sus productos.

Por ejemplo, en el año 2021 Adrià gana el Concurso del Mejor Panettone Artesano de España en la categoría Chocolate. Dos años más tarde, es seleccionado para representar a España en el Campeonato del Mundo de Panettone celebrado en Milán, donde consigue el Subcampeonato del Mundo de Panettone de Chocolate y el Tercer lugar de Panettone Tradicional.

El mejor panettone artesano de España

Por su parte, Oriol Carrió, de la pastelería Oriol Carrió, de Barcelona, ha ganado en la décima edición de la categoría de panettone clásico (el de frutas). Hablamos de la segunda generación de pasteleros, Oriol Carrió, junto con su hermana Anna, están al frente de dos pastelerías en Barcelona: la original, de la calle Bailén 216, y la de la calle Provença 139, abierta este año. Defensores de la tradición, apuestan también por la innovación.

Esta pastelería también ha ganado diversos reconocimientos por sus productos. Algunos de tales premios son a la mejor coca de Sant Joan de crema en 2019, mejor roscón de reyes clásico de 2021 y mejor panellet de piñones en 2022 y en 2024, así como la obtención del sello de la Fava de Cacau por estar considerada como una de las 50 mejores pastelerías en Cataluña y el Solete Repsol a su excelencia gracias a la intercesión de los chefs de Disfrutar. El truco para elaborar este postre tan popular es tener paciencia y cocinar siempre de forma lenta para que este dulce se elabore de la mejor manera.

¿Cómo se valora el concurso del mejor panettone?

El jurado del concurso, que se ha celebrado en la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona (EPGB) durante toda la mañana, ha valorado especialmente el sabor y otros factores como el olor, la estructura de la miga o la forma.

Entre sus miembros, destacados profesionales del sector como Toni Vera, de la pastelería Mervier Canal, y Felipe de Santa Cruz, de Madeleine by Ferrieres, ganadores de la pasada edición, juntamente con profesionales del sector tan reconocidos como los pasteleros Ramón Morante, Ingrid Serra, Sergi Vela, Raúl Asencio, Ana Cortés y Toni Viñas, además del chef Sergio Torres y el panadero Iban Yarza, entre otros.

Siguiendo las bases del concurso, los participantes en la categoría de ‘clásico’, han entregado dos panettones artesanales de frutas (limón o cedro, naranja y pasas), de elaboración propia, con corona de azúcar glass, de entre 1.000 y 1.100 gramos. Para participar en la categoría ‘chocolate’, han entregado panettones de chocolate negro o con leche (mínimo 40% de cacao) y también con un peso de entre 1.000 y 1.100 gramos.

En las pasadas ediciones de este popular concurso, las pastelerías premiadas fueron Mervier Canal y Madeleine by Ferrieres (2024); Vallflorida Xocolaters (2023); L’Atelier Barcelona y Panes Creativos (2022); Dolç par Yan Duytsche (Sant Cugat) y Cal Jan (Torredembarra y Tarragona) (2021); Xocosave (2020); Cloudstreet (2019); Ochiai (2018); Oriol Balaguer (2017) y Dolç Par Yann Duytshche (2016).

A destacar que la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona (EPGB) organiza el concurso con el patrocinio de Cacao Barry, Cart Service, Corman, Ylla y Mas Uniformes. El objetivo es incentivar y premiar los conocimientos y habilidades de los pasteleros artesanales en la elaboración del panettone, unos postres que ya se han consolidado como uno de los clásicos productos navideños en las pastelerías de nuestro país, teniendo presente que se trata de un dulce de origen italiano que es donde lo saben hacer con los ojos cerrados.