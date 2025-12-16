El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha señalado que acudirá este miércoles a la reunión con el Ministerio de Sanidad para negociar el Estatuto Marco con «voluntad negociadora», pero advierte que convocará una huelga indefinida si no se atienden las demandas de médicos y facultativos.

«En caso de no producirse avances, se verán obligados a escalar en el conflicto abierto y aumentar las jornadas de paro en la huelga nacional indefinida, que se mantiene convocada a la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones», advierten los sindicatos en un comunicado.

Así se han mostrado CESM y SMA después de que este lunes Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación alcanzaran un preacuerdo sobre el Estatuto Marco. CESM y SMA confían en que Sanidad facilite un calendario cerrado de reuniones que permitan abordar de manera específica los puntos clave planteados que sí afectan directamente a médicos y facultativos.

CESM y SMA insisten, tras las diferentes informaciones publicadas este lunes sobre la reunión del Ámbito de Negociación, en que la negociación con el Ministerio de Sanidad sigue abierta y que mantiene su voluntad de diálogo para el encuentro fijado para este miércoles.

En este sentido, ambas organizaciones recuerdan que «no hay nada firmado» con el Comité en cuanto a los aspectos que han trascendido de ese preacuerdo, que, en todo caso, «quedan lejos de las reivindicaciones que están llevando a cabo CESM y SMA».

Estatuto propio

CESM y SMA insisten en que la reunión del Ámbito en la que CESM está presente no se han abordado las peticiones del colectivo médico representado por el Comité de Huelga, y por lo tanto, no se ha producido ningún acercamiento en los puntos que siguen distanciando al colectivo médico de la Administración

Así, recuerdan que estas peticiones pasan por un estatuto y un Ámbito de Negociación propios; una clasificación profesional adecuada; una regulación digna de la jornada laboral y las guardias; la declaración de la Medicina como profesión de riesgo; la eliminación de la movilidad forzosa, y la no discriminación del régimen de incompatibilidades.