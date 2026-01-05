Fact checked

La incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid sigue en descenso en el arranque del año, con una tasa de 70 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 110 de la semana anterior, aunque desde el Gobierno regional han llamado a no relajarse ante fechas de reuniones y aglomeraciones como la festividad de Reyes.

Así lo ha apuntado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en declaraciones a los medios en una visita al Hospital 12 de Octubre de Madrid en las que ha subrayado el descenso experimentado en la incidencia desde la segunda semana de diciembre.

«Está en descenso desde la segunda semana de diciembre y ahora, en concreto tenemos una incidencia de 70 casos por 100.000 habitantes, cuando antes de las navidades dábamos cifras de 270 o 250», ha precisado.

En cualquier caso, ha lanzado un mensaje de precaución. «Eso no tiene que hacer que nos relajemos porque ahora todavía queda el Día de Reyes y nos vamos a encerrar en casas con familiares y volvemos a decir lo mismo, la precaución y la prevención es fundamental», ha subrayado.

Así, ha recordado que la Comunidad continúa monitorizando a diario los datos «porque nunca» hay que «bajar la guardia en la defensa y en el control epidemiológico de cualquier infección» pese a este «importantísimo» descenso.

Complicaciones de la gripe

El Gobierno madrileño recomienda desde principios de diciembre el uso de las mascarillas en todos los hospitales y centros de salud de la región, así como en las residencias donde está aconsejada su utilización con el objetivo de aumentar la protección frente a la gripe y donde se ha incrementado la limpieza.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico incide en la importancia de que todas las personas que presenten síntomas respiratorios usen la mascarilla cuando se encuentren en medios de transporte públicos o espacios como centros comerciales, o cuando estén en presencia de población vulnerable. También se aconseja el lavado frecuente de manos, con al menos 20 segundos.

En este contexto, reitera que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para evitar las complicaciones graves de la gripe, y que todas las personas con síntomas respiratorios deben extremar las precauciones para frenar la transmisión del virus.

País Vasco

Los casos de gripe en Euskadi han aumentado en torno a un 4% en la última semana como consecuencia del aumento de contactos en Navidad, y el número de personas ingresadas también ha incrementado hasta las 217, quince más que la semana anterior.

Según datos ofrecidos por el Departamento de Salud y Osakidetza, en la semana entre el 29 de diciembre y el 4 de enero se han registrado un total de 1.169 casos en Euskadi, un leve repunte que rompe con tres semanas en deceso.

No obstante, la situación es más favorable que en años anteriores en las mismas fechas, puesto que no se encuentran registros similares hasta la última semana se enero en la campaña 2023-2024 o incluso a mediados de febrero en la de 2024-2025.

En cuanto a la incidencia, se registran 721 casos por 100.000 habitantes, 54 puntos por encima de la semana pasada. Por territorios, en Álava es de 830 casos, mientras que en Bizkaia es de 736 y en Gipuzkoa de 652.