«Un estudio logró que las personas rejuvenecieran 2 años en 8 semanas tomando estos alimentos y haciendo ejercicio»

Vivimos obsesionados con el rejuvenecimiento de nuestro cuerpo, ¿pero y si la clave no está en cremas caras ni en cirugías? Un experto en nutrición ha afirmado que lo único que se necesita para conseguirlo en ocho semanas es ejercicio y comer estos alimentos.

El divulgador Saúl Sánchez ha aprovechado su cuenta de Instagram para contar cómo puedes retrasar tu reloj biológico interno dos años en poco más de un mes.

La clave está en los llamados metiladaptógenos, presentes en varios alimentos de origen vegetal, ya que consiguen modular la metilación del ADN y revertir los efectos del paso del tiempo en la edad biológica.

Los alimentos que revierten tu reloj biológico, según un experto

Sánchez ha señalado que los metiladaptógenos «consiguen revertir los daños en el ADN para lograr cambios positivos en el reloj biológico». Estos compuestos se encuentran de manera natural en frutas, verduras y otros productos vegetales, por lo que su consumo frecuente puede tener un efecto rejuvenecedor a nivel celular.

El divulgador ha dejado claros sus efectos positivos: «¿Te imaginas rejuvenecer dos años en tan solo ocho semanas sin cremas ni cirugías? Si últimamente te notas más cansado, sin energía, como que tu cuerpo envejece más rápido de lo que debiera, puede ser que tu reloj biológico esté adelantado».

Esto no se trata de magia, sino de nutrición: «La ciencia acaba de demostrar que esta situación se puede corregir gracias a los llamados metiladaptógenos. Una serie de alimentos que modulan la metilación del ADN y que pueden revertir tu reloj interno».

Entre los productos más recomendados ha mencionado «el ajo, el brócoli, las espinacas, el té verde, la cúrcuma e, incluso, la granada». Todos ellos son ricos en compuestos bioactivos que protegen las células del estrés oxidativo, mejoran la función mitocondrial y contribuyen a la reparación del ADN.

El estudio que demostró la existencia de alimentos que rejuvenecen

Saúl Sánchez ha querido aportar pruebas de lo que dice. Por ello, ha hecho referencia al estudio Dietary associations with reduced epigenetic age: a secondary data analysis of the methylation diet and lifestyle study.

En esta investigación se comparó los resultados de dos grupos de personas. «Un grupo comió estos alimentos de forma diaria, evitó el alcohol, los azúcares simples e hizo ejercicio. El otro grupo siguió con su dieta habitual, y sin una pauta de actividad física demasiado exigente», ha relatado.

Las conclusiones no dejan lugar a dudas: «El resultado fue que las personas que estaban en el primer grupo tras ocho semanas perdieron dos kilos de peso y revirtieron dos años su reloj biológico interno. Mientras que las personas del segundo grupo aumentaron su edad biológica en un año».

La clave para conseguir un envejecimiento saludable

Sánchez ha insistido en que no se trata de una fórmula milagrosa, sino de adoptar un estilo de vida sostenible y saludable. «Como ves, en ocho semanas puedes lograr cambios relevantes en tu salud, así que no esperes más y ponte las pilas para trabajar en los buenos hábitos».

Porque lo más importante es recordar que el envejecimiento saludable es posible, pero hay que esforzarse. Para ello se necesita cuidar la alimentación, reducir el consumo de alcohol y azúcares, y mantener una rutina regular de ejercicio.