Sindicatos como CCOO, UGT, CSIF o Satse han salido en defensa de la ministra de Sanidad, Mónica García, en un giro de guion inesperado, al suspender la huelga indefinida que habían anunciado para el mes de enero por no estar de acuerdo con el borrador del Estatuto Marco.

Sin embargo, la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que aglutina a 16 organizaciones médicas de todo el país entre las que se encuentra AMYTS, ha explicado que el preacuerdo se ha dado con las organizaciones sindicales no médicas, por lo que mantiene la huelga para los días 14 y 15 de enero.

Así, frente a esta desconvocatoria, los sindicatos médicos como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, el Sindicato Médico Andaluz o AMYTS mantienen las movilizaciones previstas, al considerar que son los únicos que representan de forma real y directa los intereses del colectivo médico y facultativo. Estas organizaciones recuerdan que son interlocutores con el Ministerio en las cuestiones que afectan específicamente a la profesión médica y aseguran que no cesarán en su lucha por un Estatuto propio que reconozca la singularidad, la responsabilidad y las condiciones laborales de los médicos.

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ha anunciado un preacuerdo con las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), que han expresado su respaldo al borrador del nuevo Estatuto Marco y han descartado explícitamente su retirada, pese a las solicitudes planteadas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Como consecuencia del acuerdo alcanzado, estas organizaciones sindicales ha suspendido los paros previstos para todos los martes a partir del dia 27 de enero, «permitiendo así avanzar con estabilidad la tramitación del nuevo Estatuto», añade el Ministerio.

De nuevo los sindicatos del Ámbito tratan de salvar al Gobierno de un día para otro, tras tres huelgas nacionales y un descontento generalizado de la profesión médica que no parecen tener en cuenta.

¿En qué consiste el acuerdo?

Según informa Sanidad, entre los compromisos incorporados al acuerdo, se incluye el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud.

El preacuerdo también contempla el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social. También se abre la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Desde Sanidad explican que las materias que no forman parte del ámbito competencial del Ministerio y que, por tanto, no se incorporan al texto del Estatuto Marco, se abordarán mediante un acuerdo específico. «Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del Sistema Nacional de Salud», informan.