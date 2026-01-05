Fuego y humo en la autopista: un autobús de la EMT de Palma se incendia con pasajeros a bordo

Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma se incendió en torno a las 20 horas de este lunes, víspera de Reyes, cuando circulaba por la autopista de Andratx, a la altura de la salida de Illetas-Bendinat, en el municipio de Calvià.

El suceso provocó grandes llamas y una intensa humareda, aunque no se registraron daños personales. El incendio se declaró en la parte trasera del vehículo, que cubría el trayecto de la línea 4, la cual conecta la capital balear con la zona de Illetas.

Al detectar un fuerte olor a humo y a quemado, el conductor del vehículo actuó con rapidez y profesionalidad para no poner en juego la vida del pasaje ni la suya propia. Por ese motivo, detuvo el autobús en la cuneta, abrió las puertas y evacuó de inmediato a todos los pasajeros. Gracias a su intervención, ninguno de los ocupantes resultó herido.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron efectivos de los Bomberos de Mallorca, así como agentes de la Policía Local de Calvià y de la Guardia Civil, quienes colaboraron en las labores de seguridad y extinción del fuego. Los equipos de emergencia lograron sofocar las llamas al cabo de unos minutos. También acudieron a modo preventivo algunas ambulancias del SAMU-061, pero no tuvieron que intervenir.

Las causas del incendio aún se desconocen y están siendo investigadas. No obstante, al tratarse de un autobús propulsado por gas, no se descarta que el fuego pudiera haberse originado a raíz de una posible fuga, extremo que por el momento no ha sido confirmado por las autoridades. Para los Bomberos de Mallorca, los vídeos aportados por OKBALEARES resultan determinantes para visualizar la forma y dirección de las llamas. De esta forma, los expertos pueden saber el origen del mismo.