Los investigadores sospechan que uno de los detenidos por blanqueo en Plus Ultra es el testaferro de Zapatero

La Fiscalía Anticorrupción podría hacer aflorar la fortuna millonaria que José Luis Rodríguez Zapatero habría amasado a cambio de sus servicios a la dictadura chavista. Las sospechas de los investigadores apuntan a que Julio Martínez Martínez, empresario de Elda (Alicante) detenido en el marco de la operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y posteriormente liberado con medidas cautelares, habría presuntamente actuado como testaferro del ex presidente del Gobierno.

Julito Martínez es íntimo amigo de Zapatero desde hace varios años —según cuentan a OKDIARIO—, al punto de que suelen correr juntos por la mañana por la zona habilitada de Monte de El Pardo. La investigación busca esclarecer si Zapatero utilizó presuntamente a su amigo como asesor en el trasiego de divisas desde Venezuela a España.

Conexiones con Zapatero

El empresario alicantino administra sociedades domiciliadas en la urbanización El Mirador de Vera (Almería), el mismo enclave donde Zapatero mantuvo su residencia de verano durante años. Entre estas empresas destacan Voli Analítica SL y ASP Rentas SL, dedicadas a la intermediación aérea y la gestión inmobiliaria.

Además, Julio Martínez Martínez figura como cliente de Whathefav SL, la agencia de comunicación y publicidad de las hijas del ex presidente socialista, Laura y Alba Zapatero Espinosa, tal como informó The Objective.

Martínez, administrador de Análisis Relevante y Voli Analítica, tomó el control en 2021 de una sociedad inactiva —Rentas Litoral— para transformarla en un bróker aéreo con estructura mínima y sin empleados. Este movimiento empresarial se produjo apenas ocho días después del rescate estatal de 53 millones de euros a Plus Ultra.

Aunque Martínez no mantenía una vinculación oficial con Plus Ultra, los expertos en delitos económicos de la Policía le involucran en transacciones financieras destinadas al blanqueo de dinero del régimen chavista. Allí es donde el enlace con Zapatero puede resultar vital para los investigadores.

La presión de Zapatero para el rescate

Según confesó José Luis Ábalos a OKDIARIO, fue precisamente Zapatero quien más presionó al Gobierno de Pedro Sánchez para que rescatara a la aerolínea venezolana con un crédito de 53 millones de euros, a pesar de que no reunía ninguno de los requisitos para beneficiarse de la ayuda pública.

La clave de esta conexión se oculta en una de las mercantiles de Julio Martínez Martínez: Análisis Relevante SL, creada en febrero de 2020 con un objeto social que incluye «la prestación de servicios de apoyo, asesoría, consultoría», así como «la definición y elaboración de informes y estudios sobre estrategias y análisis de mercado».

La UDEF detuvo este pasado jueves, junto a Julio Martínez, a los dos máximos responsables de la aerolínea Plus Ultra, el dueño de la empresa, Julio Martínez Sola, y el CEO, Roberto Roselli. Este sábado fueron conducidos desde dependencias policiales hasta los juzgados madrileños, donde el juez de guardia del juzgado de instrucción número 13 les tomó declaración. Todos los implicados se acogieron a su derecho a no declarar porque las actuaciones continúan bajo secreto de sumario.

Fueron liberados este sábado con medidas cautelares: el magistrado Alfredo Barrera acordó para los tres el retiro del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días.