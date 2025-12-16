Bono Sevilla de Navidad: qué es, cómo comprarlo, precio y dónde se puede utilizar

El Bono Sevilla es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla para fomentar el consumo en el comercio local, especialmente durante la temporada de Navidad y las rebajas de enero. Se trata de un bono de descuento subvencionado, con el que los residentes pueden comprar más gastando menos, al mismo tiempo que apoyan a los pequeños y medianos comercios de la ciudad.

La campaña se realiza en diferentes momentos del año (por ejemplo en septiembre con motivo de la vuelta al cole y ahora en diciembre por Navidad), pero el objetivo siempre es el mismo: incentivar las compras en los establecimientos adheridos dentro de Sevilla capital.

Qué es el Bono Sevilla de Navidad

El Bono Sevilla de Navidad es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla con el objetivo de dinamizar el comercio local durante una de las épocas de mayor consumo del año.

A través de este programa, el Consistorio subvenciona parte del importe de las compras realizadas por los ciudadanos en establecimientos adheridos, permitiendo que los consumidores paguen menos por sus compras mientras se apoya a los pequeños y medianos negocios de la ciudad. La campaña se enmarca dentro de las políticas municipales de estímulo económico y refuerzo del tejido comercial de proximidad, especialmente relevante en fechas navideñas y en el inicio de las rebajas.

Cómo comprarlo y qué precio tiene

El Bono Sevilla se adquiere de forma íntegramente online a través de la plataforma habilitada por el Ayuntamiento para la campaña. El proceso requiere identificarse con el DNI y completar el pago electrónico. Cada bono tiene un precio reducido para el comprador, ya que cuenta con una aportación económica municipal. De este modo, el usuario paga una cantidad inferior al valor real del bono, que posteriormente puede canjear por un importe mayor en los comercios participantes. Una vez realizada la compra, el bono se recibe en formato digital, normalmente mediante un código QR, que puede presentarse desde el teléfono móvil o impreso en el momento del pago.

Quién puede comprarlo

El Bono Sevilla de Navidad está dirigido a personas mayores de edad empadronadas en el municipio de Sevilla. Cada usuario puede adquirir un número limitado de bonos por DNI, con el fin de garantizar un reparto equitativo entre la ciudadanía y evitar acaparamientos. Esta medida permite que un mayor número de sevillanos pueda beneficiarse de los descuentos y participar en la campaña, reforzando así el impacto económico de la iniciativa en el comercio local de los distintos distritos de la ciudad.

En qué establecimientos se puede utilizar

Los bonos pueden utilizarse exclusivamente en los establecimientos de Sevilla que se hayan adherido previamente a la campaña del Bono Sevilla. Se trata, en su mayoría, de pequeños y medianos comercios repartidos por toda la ciudad, incluyendo tiendas de moda, calzado, regalos, tecnología, librerías, perfumerías, hostelería y otros negocios de proximidad. El listado de comercios participantes se publica en la web oficial del programa, permitiendo a los consumidores consultar con antelación dónde pueden canjear sus bonos y planificar sus compras navideñas.