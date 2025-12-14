La tendencia de los okupas para quitarte tu casa esta Navidad: los expertos avisan y ya está aquí

Los okupas quieren hacer el agosto en diciembre. Varios expertos han avisado de los peligros de la okupación durante estas vacaciones de Navidad. En las próximas fechas, cientos de miles de españoles abandonarán sus hogares para disfrutar de unos días libres en otro punto de la península u otros países, y esto es propicio para que los delincuentes puedan asaltar una vivienda. Consulta todo lo que debes saber sobre el peligro de los okupas durante esta Navidad.

El aumento de la okupación ha sido uno de los muchos problemas que dejará a España un Pedro Sánchez cuyo Gobierno se desmorona entre casos de corrupción y los nuevos de acoso sexual. Mientras el presidente se ha encargado de negar la mayor en cada comparecencia pública, su propio Ministerio de Interior puso números a los casos de okupación de viviendas en nuestro país. En la península ibérica han aumentado los okupas en los últimos años y el dato mata el relato del ex amigo de Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Según confirmó el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2024 se denunciaron 16.426 casos de allanamiento o usurpación de viviendas. Esto es un incremento del 7,4% con respecto a los datos del año anterior. Idealista también informó en su día que en España hay actualmente 20.000 viviendas okupadas. En esta suma total no se tienen en cuenta los casos de inquiokupación, que es la práctica de moda que consiste en dejar de pagar el mes de alquiler y seguir en la vivienda.

Las últimas políticas laxas aprobadas por el Gobierno de Sánchez han propiciado el aumento de esta tendencia, ya que los que puedan demostrar estar en situación de vulnerabilidad (y si hay hijos de por medio, más) podrán tener licencia para seguir en una vivienda aunque no paguen. Al menos, entre el Partido Popular y el PNV han logrado modificar el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite los desalojos exprés en 15 días mediante juicios rápidos en casos de allanamiento de la morada y la usurpación de la vivienda. Ahora son considerados menos graves para ir por juicios rápidos como los hurtos y robos.

El negocio de los okupas por Navidad

Los okupas que entren en casa ajena durante la Navidad estarán cometiendo un «delito grave de usurpación de inmuebles», que se agravará para los propietarios en los casos en los que se produzcan en una segunda vivienda. En caso de okupar una primera vivienda, la Policía los sacará lo más rápido posible del domicilio, pero la burocracia aumenta en los casos en los que los okupas entran en una casa de vacaciones, por ejemplo. De ahí a que se hayan instaurado los juicios rápidos a petición del PNV y con el voto a favor del Partido Popular.

Andrés Millán, uno de los abogados más famosos en las redes sociales, ya publicó en su día una serie de consejos para evitar que okupen tu casa o al menos que este acto se convierta en un suplicio para los propietarios. @lawtips recomienda a todos los propietarios tener a mano las escrituras y los recibos que acrediten que la vivienda es de tu propiedad. Con estos papeles en la mano, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán proceder al desalojo inminente.

«En general, pruebas de que vives en esa casa y que no estén a la vista de los okupas, porque entonces, si ellos entran, lo pueden utilizar en tu contra porque sabrán tus datos para, por ejemplo, montar un contrato falso», cuenta en su vídeo publicado en las redes sociales.

Andrés Millán también aconseja proteger la casa con «cerraduras antiokupas», «cerrar las ventanas» e importante: «Tienes que tener una alarma conectada con la Policía porque si actúan rápido y los pillan cuando acaban de entrar y hay grabaciones, se puede resolver al momento». Este abogado también recomienda tener algún vecino de confianza para que pueda dar el aviso por si se produce este acto.