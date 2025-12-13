Condeduque se ilumina por Navidad

Condeduque se viste para las fechas, el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid acoge, como parte de su programación festiva, una experiencia visual y sonora que promete capturar la esencia de la Navidad a través de la luz. Desde el 17 hasta el 23 de diciembre, el Patio Central del emblemático espacio cultural se transformará en un lienzo arquitectónico para la proyección de «Una Navidad de Luz», un videomapping inmersivo diseñado específicamente para el lugar por el aclamado artista visual José Vaaliña y el estudio Eyesberg.

La propuesta, de acceso libre hasta completar aforo, busca ofrecer a los asistentes un recorrido emocional y sensorial que trasciende la decoración para adentrarse en los distintos significados de la luz en estas fechas. A través de proyecciones, el público será testigo de un relato poético que aborda el nacimiento de la luz, las luces que tradicionalmente iluminan los hogares de la ciudad durante la Navidad, la luz interior que sirve de conexión y guía personal, la luminosidad intrínseca de la naturaleza y, finalmente, la inmensidad y el misterio del firmamento y las estrellas.

La arquitectura convertida en relato poético

El trabajo desarrollado por José Vaaliña en colaboración con el estudio Eyesberg se enmarca en la vanguardia del arte multimedia, fusionando el arte visual con la tecnología de última generación para generar experiencias que apelan directamente a la emoción compartida. Su particular lenguaje artístico tiene la capacidad de convertir la arquitectura en un relato y de tratar la luz no sólo como un elemento de iluminación, sino como una verdadera materia poética. De esta forma, «Una Navidad de Luz» consigue metamorfosear el Patio Central de Condeduque en un entorno completamente envolvente, donde la imagen proyectada, el sonido y la estructura física del edificio se unen de manera armónica para dar vida a una vivencia colectiva profundamente sensorial.

Eyesberg, reconocido como uno de los estudios de arte multimedia más innovadores del panorama nacional, cuenta con una trayectoria reconocida y participaciones destacadas en eventos de prestigio a nivel nacional. El estudio cuenta con una especialización en la creación de obras inmersivas que establecen un diálogo activo con el espacio arquitectónico como con el público que las presencia.

Música y luz para una noche especial

Como colofón y complemento de esta inmersión lumínica, el viernes 23 de diciembre se ha programado una jornada especial que combinará la proyección del videomapping con la fuerza de la música navideña en directo.

El evento contará con la gran actuación del Coro de Voces Graves de Madrid, una de las agrupaciones masculinas más reconocidas, bajo la dirección de Juan Pablo de Juan. En esta ocasión excepcional, el coro estará acompañado por la prestigiosa soprano Sonia de Munck. Juntos, ofrecerán un viaje sonoro que busca intensificar la celebración navideña.

Este programa especial del día 23 se desarrollará en tres pases de concierto intercalados con las proyecciones del videomapping. El acceso al Patio Central de Condeduque es libre y se mantendrá hasta completar la capacidad del aforo, brindando una excelente oportunidad para experimentar una Navidad cultural y diferente en el centro de la capital.

Información y Horarios de «Una Navidad de Luz»:

Ubicación: Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque (Patio Central).

Horario General (18 al 22 de diciembre): 18:30 – 23:00 h.

Horario de Inauguración (17 de diciembre): 21:00 – 23:00 h.

Horario Especial 23 de diciembre (Música y Luz):

18:30 h: Videomapping

19:00 h: Concierto (Coro de Voces Graves y Sonia de Munck)

19:20 h: Videomapping

20:00 h: Concierto

20:20 h: Videomapping

21:00 h: Concierto

21:20 a 23:00 h: Videomapping

Transporte Público (Metro): Noviciado (L2, L3, L10), Plaza de España (L2, L3, L10), San Bernardo (L2, L4), Ventura Rodríguez (L3).