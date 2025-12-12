Los Hoteles de Madrid Iluminan la Navidad con un doble recorrido
Los Hoteles de Madrid también dan la bienvenida a la Navidad, trayendo consigo una iluminación especial que enciende la ciudad, un recordatorio luminoso de que es momento de festejos y de encuentro en cada rincón. En este ambiente, los hoteles madrileños se convierten en protagonistas destacados, sumándose a esta celebración visual con un despliegue de luces, decoración, y una agenda de actividades y talleres dirigidos tanto a los vecinos de la capital como a sus visitantes.
Esta iniciativa ha sido organizada con la colaboración de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Madrid, ha diseñado un recorrido festivo de dos rutas, ofreciendo diferentes maneras de disfrutar de estos establecimientos.
El Encanto de las Fachadas Iluminadas
La primera ruta: El Camino de las Luces esta específicamente diseñada para el disfrute de las fachadas de los hoteles, que lucen decoraciones especiales pensadas para estas fechas. Se trata de una invitación a recorrer las calles de Madrid, admirando las decoraciones que visten estos edificios.
Los hoteles que forman parte de esta ruta, además de vestir sus exteriores, han programado distintas actividades complementarias, enriqueciendo la experiencia. Es una oportunidad para parar y admirar la arquitectura temporal de luces y color, y sienta el espíritu de la Navidad. El recorrido se configura como un paseo visual por una ciudad que, como siempre, acoge con los brazos abiertos.
Los establecimientos incluidos en esta ruta son:
- Doubletree By Hilton Madrid Prado
- Four Seasons Hotel Madrid
- Gran Hotel Inglés
- Hyatt Regency Hesperia Madrid
- Mandarin Oriental Ritz, Madrid
- Riu Plaza España
- Rosewood Villamagna
- The Principal Madrid
- Thompson Madrid
- Tótem Madrid
- Urso Hotel & Spa
- Vincci Vía 66
- Wellington Hotel & Spa Madrid
- Gran Meliá Fénix
- Hotel Moderno
- Hotel Único
- Espahotel Plaza España
- Hotel Intercontinental
- UMusic Hotel Madrid.
Luz, Magia y Celebración en el Interior
La segunda ruta: Luz y Magia Navideñas, va un paso más allá de una inmersión festiva. Este itinerario está pensado para aquellos que desean visitar los hoteles en toda su extensión decorativa, incluyendo tanto la entrada como los espacios interiores, donde la decoración se extiende para crear una atmósfera aún más envolvente.
Además de la cuidadosa ornamentación interna y externa, los hoteles de esta ruta también han planificado una variada programación de actividades específicas. Esta doble celebración, visual y experiencial, es una magnífica oportunidad para que vecinos y visitantes se unan y celebren juntos unas fiestas que aspiran a ser inolvidables.
Los hoteles que integran este recorrido de inmersión son:
- Avani Alonso Martínez
- Bless Hotel Madrid
- Blume Cruz Suites
- Chamartín The One
- Coolrooms Palacio De Atocha
- H10 Puerta De Alcalá
- Hard Rock Hotel Madrid
- Heritage Madrid Hotel
- Hyatt Centric Gran Vía
- Relais &Châteaux Hotel Orfila
- Vp Plaza De España
- Palacio de Los Duques Gran Meliá
- The Palace, A Luxury Collection Hotel, Madrid
- Hotel Príncipe Pío
- Hotel Montera Madrid, Curio Collection By Hilton
- Innside Madrid Gran Vía
- Ibis Styles Madrid Prado
La hospitalidad como motor festivo
Ambas rutas destacan la implicación de los Hoteles de Madrid en las celebraciones de la ciudad. Los hoteles de Madrid, a través de esta iniciativa en colaboración con la AEHM, demuestran su compromiso no solo con el alojamiento, sino también con la vida cultural y social de la capital, especialmente en fechas de encuentro como la Navidad.
El uso de la iluminación especial y la decoración elaborada funciona como un imán visual, fomentando el paseo y la exploración de diferentes zonas de Madrid, desde el centro hasta sus alrededores. Es un esfuerzo conjunto por parte del sector para asegurar que la Navidad en Madrid sea recordada.