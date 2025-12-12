Los Hoteles de Madrid Iluminan la Navidad con un doble recorrido

Los Hoteles de Madrid también dan la bienvenida a la Navidad, trayendo consigo una iluminación especial que enciende la ciudad, un recordatorio luminoso de que es momento de festejos y de encuentro en cada rincón. En este ambiente, los hoteles madrileños se convierten en protagonistas destacados, sumándose a esta celebración visual con un despliegue de luces, decoración, y una agenda de actividades y talleres dirigidos tanto a los vecinos de la capital como a sus visitantes.

Esta iniciativa ha sido organizada con la colaboración de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Madrid, ha diseñado un recorrido festivo de dos rutas, ofreciendo diferentes maneras de disfrutar de estos establecimientos.

El Encanto de las Fachadas Iluminadas

La primera ruta: El Camino de las Luces esta específicamente diseñada para el disfrute de las fachadas de los hoteles, que lucen decoraciones especiales pensadas para estas fechas. Se trata de una invitación a recorrer las calles de Madrid, admirando las decoraciones que visten estos edificios.

Los hoteles que forman parte de esta ruta, además de vestir sus exteriores, han programado distintas actividades complementarias, enriqueciendo la experiencia. Es una oportunidad para parar y admirar la arquitectura temporal de luces y color, y sienta el espíritu de la Navidad. El recorrido se configura como un paseo visual por una ciudad que, como siempre, acoge con los brazos abiertos.

Los establecimientos incluidos en esta ruta son:

Doubletree By Hilton Madrid Prado

Four Seasons Hotel Madrid

Gran Hotel Inglés

Hyatt Regency Hesperia Madrid

Mandarin Oriental Ritz, Madrid

Riu Plaza España

Rosewood Villamagna

The Principal Madrid

Thompson Madrid

Tótem Madrid

Urso Hotel & Spa

Vincci Vía 66

Wellington Hotel & Spa Madrid

Gran Meliá Fénix

Hotel Moderno

Hotel Único

Espahotel Plaza España

Hotel Intercontinental

UMusic Hotel Madrid.

Luz, Magia y Celebración en el Interior

La segunda ruta: Luz y Magia Navideñas, va un paso más allá de una inmersión festiva. Este itinerario está pensado para aquellos que desean visitar los hoteles en toda su extensión decorativa, incluyendo tanto la entrada como los espacios interiores, donde la decoración se extiende para crear una atmósfera aún más envolvente.

Además de la cuidadosa ornamentación interna y externa, los hoteles de esta ruta también han planificado una variada programación de actividades específicas. Esta doble celebración, visual y experiencial, es una magnífica oportunidad para que vecinos y visitantes se unan y celebren juntos unas fiestas que aspiran a ser inolvidables.

Los hoteles que integran este recorrido de inmersión son:

Avani Alonso Martínez

Bless Hotel Madrid

Blume Cruz Suites

Chamartín The One

Coolrooms Palacio De Atocha

H10 Puerta De Alcalá

Hard Rock Hotel Madrid

Heritage Madrid Hotel

Hyatt Centric Gran Vía

Relais &Châteaux Hotel Orfila

Vp Plaza De España

Palacio de Los Duques Gran Meliá

The Palace, A Luxury Collection Hotel, Madrid

Hotel Príncipe Pío

Hotel Montera Madrid, Curio Collection By Hilton

Innside Madrid Gran Vía

Ibis Styles Madrid Prado

La hospitalidad como motor festivo

Ambas rutas destacan la implicación de los Hoteles de Madrid en las celebraciones de la ciudad. Los hoteles de Madrid, a través de esta iniciativa en colaboración con la AEHM, demuestran su compromiso no solo con el alojamiento, sino también con la vida cultural y social de la capital, especialmente en fechas de encuentro como la Navidad.

El uso de la iluminación especial y la decoración elaborada funciona como un imán visual, fomentando el paseo y la exploración de diferentes zonas de Madrid, desde el centro hasta sus alrededores. Es un esfuerzo conjunto por parte del sector para asegurar que la Navidad en Madrid sea recordada.