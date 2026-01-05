Si Delcy ha sido capaz de entregar a Maduro, ¿por qué no a Zapatero?

Mucho se está hablando sobre si la figura de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, la mujer a la que Donald Trump ha elegido tras la captura y puesta a disposición de la justicia de Nicolás Maduro para regir los destinos de la nación caribeña, cumple con los mínimos requisitos democráticos exigibles. Y la respuesta, obviamente, es no, porque Delcy Rodríguez es la versión más sibilina del chavismo. OKDIARIO ha defendido el ataque y captura de Maduro, pero el título de nuestro editorial era claro: «Por la libertad de Venezuela». Y es evidente que con Delcy Rodríguez esa libertad no es posible, porque una cosa -lo deseable- es que Venezuela se abrace a la democracia y otra, bien distinta, que Venezuela se convierta en un protectorado de Estados Unidos con Delcy Rodríguez de títere. Son cosas radicalmente diferentes. Ahora bien, quienes piensan que Delcy puede favorecer los intereses de Zapatero y el sanchismo cometen una equivocación de bulto. Alguien que ha sido capaz de traicionar a Maduro, negociando en la sombra con la Administración de Estados Unidos, ¿por qué razón habría de encubrir al ex presidente del Gobierno y no tirar de la manta?

La presidenta interina de Venezuela, frente a lo que piensan algunos, puede erigirse en la gran acusadora de Zapatero, desvelando sus turbios tejemanejes, el tupido entramado de intereses tejidos con el chavismo y las repercusiones que afectan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que lo que pueda desvelar Delcy Rodríguez, cuya suerte depende directamente de Donald Trump, sería letal para Zapatero y sus valedores en el Ejecutivo. La mujer que ha sido capaz de servir en bandeja de plata la cabeza de Nicolás Maduro a Donald Trump no va a tener remilgo alguno, si sirve a sus intereses, en cantar ‘La Traviata’. Así que ni Pedro Sánchez ni José Luis Rodríguez Zapatero pueden dormir tranquilos. Habrá que estar atentos a lo que pase en Caracas, porque se vienen días de infarto en la Moncloa.