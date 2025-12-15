Giro en el DNI digital de la UE: cómo llevarlo en el móvil y cómo te va a afectar si viajas fuera de España

La Unión Europea trabaja en la llegada antes de que concluya 2026 del nuevo DNI digital de la UE, al que se le ha denominado Identidad Digital Europea. Esta es una cartera digital personal para los ciudadanos, las empresas y los residentes de la UE que también ha levantado una gran controversia por la privacidad y el control desde Europa a los ciudadanos de los países miembros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el DNI digital de la UE.

La Unión Europea prepara muchos cambios y, además de la entrada en vigor del nuevo euro digital prevista para 2029, desde Bruselas también trabajan en el DNI digital de la UE que estará dentro de una especie de cartera que se ha denominado Identidad Digital Europea. Desde este espacio, los usuarios podrán, además de identificarse, poder acceder a los servicios públicos y privados en toda Europa y también firmar todo tipo de documentos. Desde el Parlamento Europeo quieren que este DNI digital de la UE esté en los teléfonos de todos los ciudadanos antes de que concluya 2026.

«La cartera europea de identidad digital (eID) es la respuesta de Europa a los retos en el ámbito de la identificación. Permitirá a los usuarios acceder a servicios públicos y privados en internet y fuera de internet, almacenar y compartir documentos digitales y crear firmas vinculantes», dice la UE sobre este DNI digital en la página que han habilitado para informar a los ciudadanos sobre todas las presuntas bondades de esta iniciativa. «Los Estados miembros pondrán las carteras a disposición de todos los ciudadanos, residentes y empresas antes de que concluya 2026», dice.

La UE también informa que esta Identidad Digital Europea reportará los siguientes beneficios a los ciudadanos:

Acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y privados.

Protege los datos personales, ya que los usuarios solo comparten lo necesario.

Mejora la ciberseguridad gracias a unas normas de seguridad estrictas.

Mejora la prevención del fraude para la administración pública y las empresas.

Menos administración y un menor coste de autenticación de los clientes para las empresas.

Acceso electrónico seguro.

Así es el DNI digital de la UE

El DNI digital de la UE estará disponible antes de que finalice 2026 para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Esta Identidad Digital Europea será una cartera digital con la que se podrá demostrar la identidad en todos los países miembros con más privacidad, pero también se podrán almacenar distintos documentos, como puede ser un billete para disfrutar del metro de una ciudad, otros ficheros como un currículo para compartirlo con las empresas y algo importante: ofrecerá la posibilidad de firmar electrónicamente.

«Gracias al marco de confianza creado por el Reglamento eIDAS, ya pueden utilizarse los servicios de identificación y confianza siguientes con efectos jurídicos en toda la UE. Se trata de herramientas clave de cara a la confianza y la seguridad en el mercado único digital. Algunos servicios, como la firma electrónica, se integrarán en la cartera para facilitar su uso», informan desde la Unión Europea, que cita otras de las ventajas que reportará a los ciudadanos en esta materia:

Ayudará a firmar documentos jurídicos y mensajes de correo electrónico sin necesidad de imprimirlos.

Proporcionará el justificante de compra de las entradas para un concierto.

Garantizará la autenticidad de las entradas de fútbol y evitará su falsificación.

Permitirá abrir una cuenta bancaria en otro país con el documento nacional de identidad.

Informará de la fiabilidad y la seguridad de los sitios web y aplicaciones favoritos del usuario.

Protege contra el riesgo de pérdida, robo, daño o alteración al enviar documentación.

La Unión Europea inició las pruebas de este DNI digital en 2023 y durante 2025 han seguido las pruebas de esta nueva cartera con el objetivo de que esté en los bolsillos virtuales de los europeos antes de que concluya 2026.